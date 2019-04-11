موعد مباراة الأهلي والهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والمعلقين

تشهد أرضية ملعب ستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية قمة منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك في مباراة تجمة بين الأهلي والهلال في واحدة من المباريات الاكثر جماهيرية داخل المملكة العربية السعودية، حيث ستقام المباراة مساء يوم الجمعة.

الأهلي صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يأمل في تحقيق الفوز على الهلال في هذه المباراة الهامة من أجل الدخول ضمن الأربع الكبار في الدوري السعودي هذا الموسم، ويحتل فريق الأهلي المركز الخامس برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الشباب صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب، واستطاع الأهلي أن يفوز هذا الموسم في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى الخسارة في ثماني جولات.

أما فريق الهلال السعودي والطامح في الحفاظ على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، فيدخل مباراة الجمعة أمام الأهلي وعينه على الفوز من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الزعيم يدخل هذه المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، والفارق بينه وبين منافسه النصر نقطة وحيدة فقط، فالفوز في هذه المباراة وخسارة أو تعادل النصر مع الاتحاد تعني عودة الفريق للصدارة.

موعد مباراة الأهلي والهلال

ومن المقرر أن تُجرى أحداث مباراة الأهلي والهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مساء الجمعة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت أبوظبي، الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

هذا وسيقوم بالتعليق على قمة الهلال والأهلي مساء يوم الجمعة المعلق فهد العتيبي من خلال قناة KSA SPORTS HD1، كما ستكون المباراة منقولة بصوت عيسى الحربين من خلال قناة Dwri Plus 1.

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