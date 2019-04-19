موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والمعلقين

سيكون ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية مسرحاً لإقامة مباراة الأهلي والوحدة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والذي يحمل هذا الموسم مسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في مباراة يسعى فيها الأهلي للفوز من أجل المنافسة للدخول للمربع الذهبي، والمنافسة على أحد المقاعد الآسيوية.

الأهلي يدخل هذه المباراة ويمني نفسه وجماهيره بالفوز على فريق الوحدة في مباراة الليلة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل الموسم المقبل لدوري أبطال آسيا، الراقي يدخل مباراة الليلة ولديه من النقاط 46 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث استطاع الأهلي الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى الخسارة في تسع جولات.

أما فريق الوحدة فيمني نفسه هو الآخر بالفوز في مباراة الليلة من أجل تحسين ترتيبه بجدول الدوري السعودي، الوحدة يدخل هذه المباراة وهو في المركز السابع برصيد 39 نقطة،حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر في 10 مباريات.

موعد مباراة الأهلي والوحدة

وقد تقرر أن تُقام مباراة الأهلي والوحدة مساء اليوم الجمعة في الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة

وستنقل مباراة الأهلي والوحدة اليوم على الهواء مباشرة من خلال قناة KSA SPORTS HD1 بصوت المعلق مشاري القرني، وأيضاً سيقوم حماد العنزي بالتعليق على مباراة الأهلي اليوم من خلال قناة Dawri Plus HD1.

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