موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة – قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022

يخوض الأهلي المصري مباراة حاسمة ضد نادي بالميراس البرازيلي غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في مدينة أبوظبي الإماراتية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي وبالميراس بطل البرازيل بتوقيت الكويت والسعودية وعمان، وبتوقيت لندن وأمريكا وكندا وأستراليا، تأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

كل الجماهير العربية في الخليج العربي ومصر وفي أوروبا وأمريكا واستراليا تترقب مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بطل البرازيل عبر القنوات الناقلة لتلك البطولة كأس العالم للأندية، حيث تذيع لعبة الأهلي قناة [وظبي الرياضية إكسترا، وقناة SSC7 HD السعودية، كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق قنوات أبوظبي الرياضية المتوفر لكل الأجهزة الذكية بصورة مجانية، كما تذيع المباراة قناة الاتحاد العالمي لكرة القدم الرسمية على اليوتيوب.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

عاد إلى صفوف النادي الأهلي في الإمارات، نجومه المحترفين، بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا، بحصول المنتخب المصري على المركز الثاني، حيث من المرتقب أن يستعين موسيماني بالجاهز من الدوليين، موعد ماتش الأهلي وبالميراس اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 6.30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

مباراة الهلال وتشيلسي الموعد والقنوات الناقلةالساعة 5.30 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11.30 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.