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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة الدوري المصري العام موسم 2019/2018

كتب محمد يحيى آخر تحديث

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة الدوري المصري العام موسم 2019/2018، حيث ينتظر عشاق الكورة المصرية لقاء ناري مرتقب بين الأهلي وبيراميدز في واحدة من مباريات الدوري المصري العام، حيث يجمع اللقاء بين متصدر الدوري النادي الأهلي برصيد 58 نقطة من 25 مباراة لعبها فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر ثلاثة، والوصيف نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي الزمالك برصيد 57 نقطة من 27 مباراة لعبها فاز في 16 منها تعادل في 9 مباريات وخسر مبارتين.

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

موعد وتوقيت مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي القادمة ضد نادي بيراميدز يوم الخميس القادم الموافق 18-04-2019 على ملعب برج العرب، وتقام المباراة الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت، والنيل الرياضية، يطمح النادي الأهلي في الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة ليصل للنقطة 61 ويغرد منفرداً بصدارة الدوري.

المباراةالتاريخالتوقيتالملعبالقنوات الناقلة
الأهلي x بيراميدز16-04-201920:00برج العربأون سبورت، النيل الرياضية

نرحب بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري العام 2019/2018.

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عن الكاتب

محمد يحيى

اسمي محمد يحي السيد أعمل في مجال التدوين والكتابة منذ عام 2013، عملت لدى الكثير من المواقع والمجلات الكبيرة مثل موقع نجوم مصرية، عملي الأساسي مهندس مدني، أحب السفر والقراءة والإطلاع

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