نرصد لكم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة الدوري المصري العام موسم 2019/2018، حيث ينتظر عشاق الكورة المصرية لقاء ناري مرتقب بين الأهلي وبيراميدز في واحدة من مباريات الدوري المصري العام، حيث يجمع اللقاء بين متصدر الدوري النادي الأهلي برصيد 58 نقطة من 25 مباراة لعبها فاز في 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر ثلاثة، والوصيف نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي الزمالك برصيد 57 نقطة من 27 مباراة لعبها فاز في 16 منها تعادل في 9 مباريات وخسر مبارتين.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي القادمة ضد نادي بيراميدز يوم الخميس القادم الموافق 18-04-2019 على ملعب برج العرب، وتقام المباراة الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت، والنيل الرياضية، يطمح النادي الأهلي في الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة ليصل للنقطة 61 ويغرد منفرداً بصدارة الدوري.

المباراة التاريخ التوقيت الملعب القنوات الناقلة الأهلي x بيراميدز 16-04-2019 20:00 برج العرب أون سبورت، النيل الرياضية

نرحب بتوقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري العام 2019/2018.

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