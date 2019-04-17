موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بالدوري المصري والقنوات الناقلة لة

تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة لقاء النادي الأهلي وبيراميدز، اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/2019 والتي ستشهد إثارة كبيرة نظراً للصراع المشتعل بين الفريقين علي المراكز الأولي من الدوري والذي ينافسهم هو الآخر نادي الزمالك والذي يتساوي مع نادي بيزاميدز بنفس عدد النقاط ويأتيان بالمركز الثاني والثالت خلف المتصدر الأهلي.

النادي الأهلي يدخل اللقاء وعينة علي الثلاثة نقاط ولا غيرها لتوسعة الفارق مع نادي الزمالك الوصيف الذي يحل ضيفاً ثقيلاً إيضاً علي نادي الأسماعيلي والتي تجعل الدوري المصري في قمة الإثارة الكروية لآخر جولاتة، لا بديل علي الفوز هو شعار المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي .

المارد الأحمر يُصب أعينة علي الفوز بالمباراة لأسباب عديدة وذكرنا أهمها سابقاً، ولا سيما لإرضاء جماهيرة الكبيرة بعد توديع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا ومحاولة لنسيان الهزيمة القاسية من صان داونز الجنوب أفريقي والتي كلفت الأهلي خروج مبكر من دور ربع النهائي للأميرة السمراء والتي تتعطش الجماهير الأهلاوية لذلك اللقب من عدة أعوام.

مارتن لاسارتي قد أعلن مسبقاً علي قائمة الفريق المنضمة للمعسكر المغلق للفريق الأحمر قبل لقاء بيراميدز وقد خلت القائمة من أهم لاعبي الأهلي والعنصر الهجومي الفعال والورقة الرابحة للأوروجوياني رمضان صبحي للأصابة والتي تبعدة عن الملاعب لمدة الثلاثة أسابيع.

علي الجانب الأخر النادي الأزرق الطامح لأستمرارة بالمنافسة علي لقب الدوري المصري الممتاز بأول مواسمة تحت المسمي الجديد للفريق حيث حقق نتائج مبهرة خلال الدور الأول والثاني من الدوري استطاع من خلالها الفوز علي الأهلي بالدور الأول بثلاثية مقابل هدف والتعادل مع الزمالك الوصيف بثلاثية وتقديم عروض ومباريات قوية جعلت منة ندً قوياً.

بيراميدز وبقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدرب الذي تولي مسؤلية الفريق خلفاً لحسام حسن والذي حقق نتائج مرضية للفريق واداء جيد حيث أنتصر بأخر لقاءاتة أمام الأتحاد السكندري بثلاثية والأسماعيلي بثلاثية وبتروجيت والمقاولون العرب، حيث يطمح دياز بأستمرار نتائجة الإيجابية بالدوري وتحقيق أنتصار غالي بطعم البطولة علي حامل اللقب النادي الأهلي وتعطيل تصدرة للدوري وجعل المنافسة أكثر شدة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز:

تقام المباراة اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة علي ملعب بتروسبورت بحضور جماهيري بعد موافقة الجهات الأمنية بذلك.

القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل المباراة علي قناتي أون سبورت وقناة النيل سبورت بتعليق إيمن الكاشف ومدحت شلبي.

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