موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دور ال 16 من كأس مصر

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية اليوم، واحدة من أقوى المباريات بين فريقي النادي الأهلي الحاصل على لقب بطولة الدوري العام للموسم الماضي ، وفريق بيراميدز الوصيف الثالث فى بطولة الدوري العام، وذلك في تصفيات دور ال 16 فى كأس مصر، والفريق الفائز بتلك المباراة سوف يصعد إلى دور الثمانية لاستكمال مشواره نحو الحصول على بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس مصر في دور ال 16:-

ستقام مباراة الأهلي وبيراميدز في دور ال16 من بطولة كأس مصر وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على استاد ملعب برج العرب، يدخل النادي الأهلي تلك المباراة وعينه على الفوز على نادي بيراميدز وذلك للثأر من الهزيمة التي نالها من نادي بيراميدز في المباراة الأخيرة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري العام ، كذلك فإن فوز النادي الأهلي بتلك المباراة سوف يسهل عليه الطريق نحو الفوز ببطولة كأس مصر، ليحصل النادي الأهلي على بطولتي الدوري العام وكأس مصر بلا منافس.

أما فريق بيراميدز الوصيف الثالث في بطولة الدوري العام للموسم الماضي، فهو يريد الفوز بتلك المباراة، للصعود إلى دور الثمانية من بطولة كاس مصر، ومن ثم الصعود نحو الحصول على أول بطولة لهذا الفريق منذ أن تم تأسيسه خلال العام الماضي خاصة وأنه يمتلك عدد كبير من اللاعبين ذات المستوى العالي في مهارات كرة القدم.