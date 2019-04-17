موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية، مباراة الأهلي ضد بيراميدز، حيث يسعى كل فريق الفوز بنقاط المباراة، فالنادي الأهلي يسعى من خلال الفوز في تلك المباراة، إلى هدفين الأول وهو الاستمرار على قمة جدول ترتيب فرق الدوري المصري حيث يحتل النادي الأهلي قمة الجدول حالياً برصيد 58 نقطة متفوقاً على نادي الزمالك ونادي بيراميدز بنقطة واحدة حيث يتساوى فريقي الزمالك وبيراميدز في عدد النقاط وهو 57 نقطة، والهدف الثاني هو تضميد جراحه بسبب خروجه من الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال الأفريقي أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 5/1 لصالح صن دوانز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز:-

يلتقي فريقي الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة ال8 من مساء اليوم الخميس على استاد ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز:-

ستقوم قنوات أون سبورت والنيل سبورت بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

مفاجآت تشكيل فريق الأهلي :-

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي تشكيل فريق الأهلي أمام فريق بيراميدز والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلى لطفي.

خط الدفاع : أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، على معلول، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، حمدي فتحي، حسين الشحات، عمرو السولية، ناصر ماهر، صالح جمعة، جيرالدو وجونيور أجابي.

خط الهجوم: مروان محسن، وليد أزارو.

تشكيل فريق بيراميدز:-

حراسة المرمى:- أحمد الشناوي

الدفاع :- أحمد أيمن منصور، على جبر، عمر الميداني، عمر جابر.

الوسط : إريك تراوري، نبيل دونجا، كريستيان بينافينتي ، عبد الله السعيد، كينو.

الهجوم : ناصر منسي .

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