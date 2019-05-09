موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية صوب ملعب بتروسبورت بالقاهرة من أجل متابعة أحداث مباراة الأهلي وسموحة القادمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

الأهلي بقيادة مديره الفني مارتن لاسارتي يأمل في تحقيق الفوز على سموحة من أجل الاستمرار في الابتعاد بالصدارة عن المنافسين في الدوري المصري، واستطاع الأهلي أن يصل لقمة جدول الترتيب بعد أن جمع 67 نقطة، بعد أن خاض الفريق 29 مباراة حتى الآن بالمسابقة المحلية.

أما فريق سموحة بقيادة مديره الفني المصري حسام حسن فيدخل هذه المواجهة من أجل الهروب من صراع البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل، الفريق السكندري يحتل حالياً المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وستقام مباراة الأهلي وسموحة مساء يوم السبت في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

وسيتم النقل الحي والمباشر للقاء الأهلي ضد سموحة القادم في الدوري المصري أمسية السبت عبر قناة أون سبورت، كما أن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة من خلال قناة نايل سبورت.