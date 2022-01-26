موعد مباراة الأهلي وسموحة في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره سموحة في إطار الجولة الرابعة من منافسات كأس الرابطة، حيث يسعى النادي الأهلي إلى إنهاء التعادلات المتتالية، وتحقيق أول انتصار له في كأس الرابطة، بعد التعادل سلبيًا أمام الجونة بالجولة الأولى، والتعادل مع الإسماعيلي 1-1، والتعادل مع المقاولون العرب بالنتيجة مثلها.

ويأمل النادي الأهلي من الخروج من سلسلة التعادلات الثلاثة الأخيرة بفوز يتصدر به، ومن المتوقع أن يلجأ المدير الفني للنادي الأهلي إلى عنصر الخبرة في مواجهة سموحة، مثل: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان.

ويسعى سموحة إلى مواصلة الانتصارات بعد أول فوز له في كأس الرابطة على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الأهلي في كأس الرابطة

الإسماعيلي 5 نقاط. المقاولون العرب 4 نقاط. سموحة 4 نقاط. الجونة 4 نقاط. الأهلي 3 نقاط. البنك الأهلي نقطتان.

موعد مباراة الأهلي وسموحه

يأتي موعد مباراة الأهلي وسموحه من أبرز الأمور التي تشغل أذهان الكثيرين من جماهير النادي الأهلي، وإليك موعد مباراة الأهلي وسموحه القادمة:

يواجه النادي الأهلي نظيره سموحة غدًا الخميس الموافق 27 يناير في تمام الساعة الـ 5 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الـ 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وسموحه سيتم بثها عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية، حيث سيعلق على المباراة المعلق المتألق أيمن الكاشف.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة.