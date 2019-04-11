موعد مباراة الأهلي وصن داونز إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة

سيكون ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في مباراة هامة للنادي الأهلي، حيث ستشهد حضور كبير من قبل جماهير النادي الأحمر من أجل مؤازرة فريقهم في هذه المباراة المهمة للفريق، خصوصاً وأن الأهلي يحتاج للفوز بنتيجة كبيرة من أجل تعويض خسارته في مباراة الذهاب.

الأهلي خاض مباراة واحدة بالدوري المحلي قبل أن يلعب مباراة الإياب مع صن دوانز في جنوب أفريقيا مساء السبت الماضي، واستطاع الأهلي أن يفوز على مصر المقاصة بهدفين لهدف، ليكون على قمة جدول ترتيب الدوري المحلي بعد نهاية مباراته مع الفريق الفيومي.

ويحتاج فريق النادي الأهلي المصري للفوز بستة أهداف نظيفة من أجل التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى أن تأهل الأهلي صعب نسبياً، لكن جماهير الأهلي ستكون جاهزة للوقوف بجانب فريقها في تلك المباراة الصعبة.

أما فريق صن داونز الجنوب أفريقي فيدخل هذه المباراة بأريحية بفضل فوزه على الأهلي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، فتسجيل الفريق الجنوب أفريقي لهدف في مرمى الأهلي سيُربك حتماً حسابات لاسارتي في مباراة يبدأها الفريق القاهري متأخراً بخماسية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وقد تقرر أن تُجرى أحداث مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء يوم السبت، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وسيتم بث مباراة الأهلي وصن داونز القادمة في دوري الأبطال أمسية السبت من خلال قناة نايل سبورت التردد الأرضي، كما أن القناة الثانية الأرضية ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى نقل المباراة عبر قناة Bein SPORTS HD1، ولم يتم تحديد هوية معلق المباراة حتى الآن.

وكانت جماهير النادي الأهلي قد زحفت إلى مراكز بيع تذاكر المباراة من أجل مؤازرة فريقهم في هذه المباراة الصعبة، ومن المتوقع أن يصل عدد الحاضرين إلى ملعب برج العرب يوم السبت نحو 30 ألف متفرج، وهو العدد الذي خصصه الأمن لحضور الجماهير في مباراة الأهلي ضد صن داونز القادمة في دوري أبطال أفريقيا.

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