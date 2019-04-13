موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم 13 أبريل 2019 والمباريات الناقلة

تقام اليوم السبت 13 أبريل 2019 مباراة العودة بين فريقي الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي فى تمام الساعة السادسة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعتبر تلك المباراة بالغة الصعوبة بالنسبة لفريق الأهلي، وذلك بعد خسارته في مباراة الذهاب أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف نظيفة، ويحتاج الأهلي للاستمرار في البطولة والتأهل للدور نصف النهائي إلى الفوز على فريق صن داونز بستة أهداف مقابل لاشيء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي:-

ستقوم قناة نايل سبورت ذات التردد الأرضي، بنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت 13 أبريل 2019، بالاضافة إلى أنه سيتم نقل المباراة عبر قناة بين سبورت أتش دي ون Bein Sports HD1.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي :-

من المتوقع أن يقوم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي الاستقرار على التشكيلة النهائية لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهته أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دوري إياب ربع نهائي من بطولة دوري الأبطال الأفريقي.

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي بالتشكيل التالي :- محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلى معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، خط الهجوم رمضان صبحي وناصر ماهر وجونيور أجابي ومروان محسن.

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