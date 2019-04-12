موعد مباراة الأهلي وصن داونز غدًا السبت، والقنوات الناقلة للقاء الإياب

في مباراة رد الاعتبار، يستضيف الأهلي المصري أكبر الأندية الأفريقية تتويجا بدوري الأبطال، نادي ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا، يوم السبت 13 أبريل 2019، ولقاء الإياب من دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، حيث نقدم لكم الآن أخر أخبار المقابلة، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز مباشرة على الهواء، حيث ستذيع المباراة قناة أرضية مفتوحة إلى جانب القنوات المشفرة، هذا وسوف نتابع معكم تشكيلة مباراة الأهلي اليوم، وأهم أحداث المباراة، حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز، كما سنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز “الإياب”

تقام المباراة المرتقبة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، الجهات المختصة سمحت بحضور 30 ألف مشجع لمؤازرة الأهلي، الأهلي طرح تذاكر المباراة للبيع مقابل 10 جنية للتذكرة الواحدة، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز مباشرة، ستكون القناة المصرية الثانية الأرضية، وقناة النيل الرياضية الأرضية، وتلك القنوات يشاهدها المتواجدين داخل مصر فقط، كما ستذيع البث المباشر للمباراة قناة bein sports HD1 الناقل الحصري للبطولة فضائيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

حكم المباراة هو الدولي الجامبي بكاري جاساما، وهو أحد أفضل حكام القارة، نتيجة مباراة الذهاب شهدت سقوط تاريخي للنادي الأهلي بالهزيمة الكبيرة 0-5، رئيس الأهلي الكابتن محمود الخطيب رفض اعتذار أعضاء الفريق، وقال أن الرد والاعتذار للجماهير يجب أن يكون في الملعب، موعد مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

الساعة 4 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

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