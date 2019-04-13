موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة للمباراة مساء اليوم

تنطلق باستاد برج العرب مساء اليوم مباراة الإياب بين فريقي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي بطولة أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز، وقد كثفت قوات الأمن بالإسكندرية من تواجدها اليوم بطريق برج العرب بمدخل الإسكندرية، لتأمين المباراة بعد السماح بزيادة عدد الجماهير إلى 30 ألف مشجع، بسبب صعوبة المباراة بعد النتيجة القاسية لمباراة الذهاب والتي خسر بها الأهلي بخمسة أهداف للاشئ.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق المواجهة مساء اليوم بملعب برج العرب، وتأتي صعوبة المباراة من النتيجة الكبيرة التي يجب أن يفوز بها الأهلي لضمان التأهل للدور قبل النهائي، حيث يشترط أن يفوز الأهلي بنتيجة 6 -0 أو على الأقل 5-0 والاعتماد على ركلات الترجيح، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للمباراة

وتقول التقارير الصحفية أن مدرب الأهلي لاسارتي يعتمد على خبرات نجومه في الاحتفاظ بأمل التأهل، وخاصة الحارس محمد الشناوي وأحمد فتحي وعمر السولية والتونسي على معلول والنيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي، ويغيب عن الأهلى فى مباراة اليوم عدد من نجومه بسبب الإصابة، وعلى رأسهم المدافع سعد سمير الذي سيغيب لمدة كبيرة تصل إلى ثلاثة أشهر، وكذلك يغيب محمد محمود، وهشام محمد إضافة إلى كريم نيدفيد الذي تعرض لإصابة قوية فى مواجهة مصر المقاصة الأخيرة في بطولة الدوري العام.

وسيتم بث مباراة الأهلي وصن داونز في عدد من القنوات، حيث تذاع من خلال قناة نايل سبورت التردد الأرضي، وكذلك تقوم القناة الثانية الأرضية بنقل المباراة على الهواء مباشرة، بالإضافة بالطبع إلى قناة Bein SPORTS HD1.

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