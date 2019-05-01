موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز “فرصة ذهبية بعد تعادل بيراميدز”/التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم فريق النادي الأهلي مع فريق طلائع الجيش، في مباراة ضمن مباريات الجولة ال31 من الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة في تمام الساعة 6,45 مساءاً، بعد تعديل موعدها الذي كان محدد الساعة 8,15 مساءاً، وذلك علي ملعب المكس بالأسكندرية، وهي فرصة ذهبية للنادي الأهلي لتصدر ترتيب الجدول، خاصةً بعد تعادل بيراميدز مع مصر المقاصة بنتيجة 1-1، ليصل رصيد بيراميدز 63 نقطة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة بعد تغلبه علي المصري بنتيجة 2-صفر، ويحاول المدير الفني للأهلي إثبات جدارته من خلال هذه المباراة، وفرصة لتعديل مركز الأهلي في الترتيب، وإرضاء الجماهير العريضة العاشقة للنادي الأهلي، مع العلم أنه لم يتبقي للنادي الأهلي سوي 6 مباريات بخلاف مباراة اليوم، يحاول من خلالها إحراز أفضل النتائج.

وعلي الجانب الأخر يدخل فريق طلائع الجيش المباراة، وهو يحتل المركز العاشر في ترتيب الجدول برصيد 34 نقطة، يبحث من خلال المباراة إحراز نتيجة إيجابية تعدل من مركزه في الترتيب، وخاصةً بعد خسارته من الجونة بهدفين دون رد.

تفاصيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

طرفي المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة الأهلي/ طلائع الجيش الساعة 6,45 مساءاً بتوقيت القاهرة المكس أون سبورت+ النيل للرياضة

تشكيل فريق الأهلي المتوقع

حراسة المرمي “محمد الشناوي”

خط الدفاع”ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- علي معلول- أحمد فتحي”

خط الوسط”صالح جمعة- حمدي فتحي- عمرو السولية”

الهجوم”جونيور أجايي- رمضان صبحي- جيرالدو- أزارو”

تشكيل فريق طلائع الجيش

حراسة المرمي”محمد بسام”

خط الدفاع”أحمد سامي- إسلام جمال- علي الفيل- خالد سطوحي”

خط الوسط”فرانك ستيفن- عمرو عموري- إسلام جمال أجوجو- أحمد سمير- علي الزهدي”

الهجوم”مصطفي محمد”

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