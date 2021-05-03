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موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

بواسطة آية الاباصيري

انتهى مُنذ قليل لقاء الزمالك مع نادي بيراميدز في أولى مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفرقتين، ليفقد الزمالك نقطتين، ولكن يظل متربعاً على عرش الدوري حتى الآن، ويقع النادي الأهلي في المركز الثاني متأخر عن الزمالك بفارق أربع نقاط، وقد فقد أيضاً النادي الأهلي نقطتين ثمينتين بعد تعادله الإيجابي مع نادي الجونة، ويصارع كل من قطبي القارة الافريقية على صدارة الدوري، ولكن لانعلم أياً منهما سيكون حامل اللقب لهذا الموسم، ويلتقي النادي الاهلي مع نادي غزل المحلة في الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم موعد مباراة النادي الاهلي مع نادي غزل المحلة والقنوات الناقلة.

1 موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز
2 القنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يلتقي النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد سبع وثلاثين نقطة، مع نادي غزل المحلة صاحب المركز الحادي عشر برصيد أربع وعشرين نقطة، ومن المعروف أن نادي غزل المحلة هو نادي صاعد من دوري الدرجة الثانية، ولكن اشتُهر نادي غزل المحلة بأنه فريق ليس بهين أمام الفرق الكبيرة، حيث هزم الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، واستطاع التعادل مع النادي الإسماعيلي وكذلك بيراميدز، على الرغم من فرق الإمكانيات سواء على الصعيد المادي أو على الصعيد الفني، وسوف يلتقي النادي الأهلي مع نادي غزل المحلة اليوم يوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مدينة مكة المُكرمة، على ملعب غزل المحلة، ويعاني النادي الأهلي في التوقيت الحالي من تراجع في الأداء والنتائج نتيجة ضغط المباريات.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم إذاعة مباراة الأهلي وغزل المحلة على الهواء مباشرةً، على مجموعة قنوات أون تيم سبورت، بتعليق مؤمن حسن.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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