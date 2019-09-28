موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في بطولة دوري ابطال افريقيا

تعتبر المباراة المنتظرة بين نادي الاهلي وكانو سبورت هي إهتمام عشاق النادي الاهلي المصري، ويسعى الأهلى للفوز في هذه المباراة، وتأكيد تفوقه بعد الفوز على كانو سبورت في مباراة الذهاب بهدفين مقابل صفر، ويسعى نادي الأهلى للتفوق وعودة أمجاده في البطولة القارية، وتأمل الجماهيرة الأهلوية في أن يحقق الأهلي البطولة في هذا العام بعد غياب طويل، هذا وسوف تنقل المباراة من خلال قناة اون سبورت الرياضية على جميع الأقمار الصناعية، وتعمل القناة على إستضافة العديد من النجوم والرياضين من أجل الوقوف على كافة الأحداث الرياضية وتغطية البطولة.







بطاقة مباراة الاهلي وكانو سبورت

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة معلق المباراة الاهلي ضد كانو سبورت ” الدور الثاني بطولة أفريقية “ قناة اون سبورت الرياضية 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . أيمن الكاشف (ON)







التشكيلة لنادي الاهلي أمام كانو سبورت

من المتوقع أن يدخل المدير الفني لنادي الاهلي فايلر المباراة بالتشكيلة التالية، ويأمل المدير الفني في أن يقدم اللاعبين مردوداً طيباً في هذه المباراة، والفوز في تلك المباراة المرتقبة بين الفريقان في بطولة دوري ابطال افريقيا

حراس المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة

خط الوسط : عمرو السولية، وحسام عاشور

خط وسط الهجوم: وليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم : صلاح محسن، ووليد أزارو، وجونيور أجايي