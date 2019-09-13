موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ينتظر مشجعي وعشاق النادي الأهلي المصري في مصر والعالم العربي، مباراة النادي الأهلي بطل الدوري الممتاز المصري للموسم الماضي مع نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إطار دور ال 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وترجع أهمية تلك المباراة إلى أنها أول مباراة يخوضها النادي الأهلي مع مديره الفني الجديد السويسري فايلر، والذي عقد خلال الأيام الماضية عدد من اللقاءات مع لاعبي النادي الأهلي، وقام بإلقاء أكثر من محاضرة معهم بخصوص مباراة النادي الأهلي مع نادي كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا، حيث طالب لاعبي النادي الأهلي بضرورة أن يحفظ كل لاعب في الفريق المهام المخول بها في المباراة.







وتعد المباراة المقبلة للنادي الأهلي بالنسبة للمدير الفني للنادي الأهلي السويسري فايلر هي مباراة استكشاف المواهب والتعرف على مهارات لاعبي النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا:-







ستقام مباراة النادي الأهلي المصري ضد فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في تصفيات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي ضد فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا:-

ستقوم قناة أون سبورت ON SPORT بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى الاستوديو التحليلي قبل إقامة المباراة وبعدها.

تردد قناة ON SPORT :-

نايل سات 10853 أفقي بمعدل ترميز 27500 ومعامل التصحيح 5/6

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراته فى دور ال 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا:-

محمد الشناوي في حراسة المرمي ، أيمن أشرف وياسر إبراهيم في الدفاع ، عمرو السولية وحمدي فتحي في الوسط، في اليمين محمد هاني وفى اليسار على معلول، وصالح جمعة وحسين الشحان ورمضان صبحي ووليد أزارو في الهجوم.