Take a fresh look at your lifestyle.


موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا 2021

بواسطة محمود عطا الله
موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

حقق الأهلي فوزًا هامًا في إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الترجي التونسي، ليتأهل بطل مصر وحامل اللقب إلى المباراة النهائية والتي يقابل فيها بطل جنوب إفريقيا نادي كايزر تشيفز، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا 2021 القادمة، الأهلي حقق لقب تلك البطولة من قبل تسع مرات ويبحث عن اللقب العاشر، بينما لم يحقق بطل جنوب إفريقيا تلك البطولة من قبل ويبحث عن اللقب الأول.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز

أعلن الاتحاد الإفريقي منذ فترة أن المباراة النهائية سوف تُقام في المملكة المغربية، وستكون من مباراة وحدة فقط مثل نسخة العام الماضي والتي فاز فيها الأهلي أيضًا، موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا سوف تُقام يوم 17 يوليو 2021، وهناك مقترح بتقديم موعد تلك المباراة بسبب مشاركة عدد من لاعبي الأهلي وكايزر تشيفز في أوليمبياد طوكيو 2021.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة إلى دور 8 من كأس أمم أوروبا – ربع نهائي اليورو 2021/2020

أخبار الرياضة

سبب وفاة عبد الإله هارون العداء القطري

أخبار الرياضة

الليلة.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة

جدول دور 16 من أمم أوروبا.. مباريات اليورو اليوم السبت 26 يونيو 2021 بتوقيت السعودية…

أخبار الرياضة

تردد السعودية الرياضية الجديد 2021 – 1443 على الأقمار الصناعية KSA Sport بأعلى…

أخبار الرياضة

بطولة اليورو2021.. هدافى البطولة وترتيب المجموعات

أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة – ربع النهائي

أخبار الرياضة

مباراة الكويت والبحرين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

أخبار الرياضة

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم أوروبا – ثمن نهائي اليورو…

أخبار الرياضة

جدول مباريات دور 16 من كأس أمم أوروبا – مواعيد ثمن نهائي اليورو 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.