حقق الأهلي فوزًا هامًا في إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الترجي التونسي، ليتأهل بطل مصر وحامل اللقب إلى المباراة النهائية والتي يقابل فيها بطل جنوب إفريقيا نادي كايزر تشيفز، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا 2021 القادمة، الأهلي حقق لقب تلك البطولة من قبل تسع مرات ويبحث عن اللقب العاشر، بينما لم يحقق بطل جنوب إفريقيا تلك البطولة من قبل ويبحث عن اللقب الأول.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز

أعلن الاتحاد الإفريقي منذ فترة أن المباراة النهائية سوف تُقام في المملكة المغربية، وستكون من مباراة وحدة فقط مثل نسخة العام الماضي والتي فاز فيها الأهلي أيضًا، موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا سوف تُقام يوم 17 يوليو 2021، وهناك مقترح بتقديم موعد تلك المباراة بسبب مشاركة عدد من لاعبي الأهلي وكايزر تشيفز في أوليمبياد طوكيو 2021.