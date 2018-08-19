موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة الثلاثاء 21-8-2018 الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

ينتظر الكثير من عشاق الدوري المصري موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة خاصةً بعد أن فاز على الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا وحسم التأهل إلى دور ربع النهائي، الأهلي في المركز السادس بعد أن خاض مباراتين في هذا الموسم وحقق 4 نقاط بعد أن فاز على نادي المصري بهدفين دون مقابل.

وتعادل مع نادي الإسماعيلي إيجابياً بهدف لكل فريق، فيما حصد وادي دجلة نقطة واحد بعد أن خاض 3 مباريات ليصبح في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري المصري، حيث تلقي وادي دجلة في آخر مباراة له هزيمة بهدفين دون مقابل، وتلقي هزيمة أيضاً من نادي الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وحصد نقطة وحيدة بعد أن تعادل مع الداخلية إيجابياً بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

ومع ازدياد عمليات البحث من قبل عشاق الفريقين عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام وادي دجلة حرصنا أن نقدم لكم عبر موقع كلمة توقيت مباراة الأهلي ووادي دجلة، من المُقرر أن تُقام مباراة الأهلي ووادي دجلة أول أيام عيد الأضحى المبارك 2018 الموافق الثلاثاء 19 أغسطس 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة ملعب المباراة ميعاد مباراة الأهلي ووادي دجلة الأهلي ووادي دجلة ملعب السلام 20:00 بتوقيت مصر. 21:00 بتوقيت السعودية.

على أن تكون أبرز القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة النيل الرياضية وNile sports.

احصائيات نادي الأهلي في الدوري المصري

لم يخض نادي الأهلي سوي مباراتين فقط أحرز من خلالهم 3 أهداف سجلهم كل من محمد شريف، وليد أزارو، وأخيراً كوليبالي، ولم يتلقى النادي الأهلي أي بطاقات حمراء في المقابل تلقي بطاقتين صفراء فقط.

ترتيب الفريق الأهداف المُسجلة بطاقات صفراء بطاقات حمراء السادس 3 2 0

فيما أكد طبيب نادي الأهلي جاهزية اللاعب ناصر ماهر للمباراة القادمة أمام وادي دجلة.



احصائيات نادي وادي دجلة في الدوري المصري

بعد أن خاض وادي دجلة 3 مباريات منذ انطلاق الدوري المصري وصل عدد أهداف الفريق نحو هدفين لكل من أسامة العزب وإبراهيما نداي، منهم هدف عن طريق ضربة جزاء، لم يتلقى وادي دجلة أي كروت حمراء في المقابل تلقي 5 بطاقات صفراء.