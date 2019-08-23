موعد مباراة الأهلي و أطلع بره وتردد القناة الناقلة لها

في إطار تصفيات بطولة دوري أبطال أفريقيا، يلتقي النادي الأهلي المصري اليوم فى مباراة العودة مع فريق نادي أطلع بره بطل جنوب السودان في مباراة العودة، والتي سوف يستضيف فيها النادي الأهلي نادي أطلع بره على استاد برج العرب بالإسكندرية في دور ال 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأطلع بره السوداني وتردد القناة الناقلة لها

تقام مباراة العودة بين فريقي الأهلي بطل مصر ونادي أطلع بره بطل جنوب السودان اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد برج العرب، وذلك في دور ال 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز النادي الأهلي في مباراة الذهاب على فريق أطلع بره أربعة أهداف مقابل لاشىء.

يدخل النادي الأهلي تلك المباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد الكابتن محمد يوسف والذي تولي المدير الفني للنادي الأهلي بشكل مؤقت إلى حين تعاقد النادي الأهلي مع أحد المدربين الأجانب الكبار، وذلك خلفاً للمدير الفني السابق لاسارتي والذي تمت إقالته بسبب الخسارة التي حاقت بالنادي الأهلي من فريق بيراميدز في تصفيات دور ال 16 من كأس مصر ، وخروج النادي الأهلي من المنافسة على بطولة مسابقة كأس مصر.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فريق أطلع برة بطل جنوب السودان:-

حصلت قناة أون سبورت ON Sport على حقوق بث مباراة الأهلي ضد فريق أطلع بره فى إطار تصفيات دور ال 64 من دوري أبطال إفريقيا ويمكن لمتابعينا من استقبال قناة ON Sport على الترددات الآتية:-

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 10853 بمعامل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.