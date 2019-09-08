موعد مباراة الإسماعيلي ضد أهلي بني غازي يوم الجمعة 13 – 8 – 2019







تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي، يفتح ستاد الإسماعيلية أبوابه يوم الجمعة المقبل الموافق 13 أغسطس الجاري لاستضافة المواجهة المرتقبة بين فريقي نادي الإسماعيلي المصري ونظيره نادي أهلي بني غازي الليبي ضمن مباريات ذهاب دور ال32 من بطولة كأس محمد للأندية العربية الأبطال، ويسعى كلا الفريقين للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم خاصة بعد النجاح الباهر التي حققته البطولة الموسم الماضي بعد عودتها حيث استطاع نادي الترجي الرياضي التونسي خطف لقبها من الفيصلي الأردني في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب الإسكندرية.







وكان نادي الإسماعيلي قد أبرم العديد من الصفقات القوية رغبة في استعاد الأمجاد والمنافسة على الألقاب بعد الأداء الباهت في الموسم الماضي حيث أنهى الدراويش بطولة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع برصيد 43 نقطة، ويأمل الفريق تحت قيادة محمود جابر في تخطي عقبة النادي الليبي والمنافسة على البطولة الأقوى عربيا للاستفادة من جوائزها المادية في التعاقد مع لاعبين سوبر بإمكانهم مزاحمة فرق القمة في مصر.

على الجانب الآخر يطمح أهلي بني غازي في الخروج بنتيجة إيجابية هنا في مصر، تسمح له باللعب بإريحية وبدون ضغوط في مباراة العودة على أرضه ووسط جمهوره في ليبيا في السابع والعشرين من هذا الشهر، فيما كان قد التقى الفريقين في نفس البطولة من قبل واستطاع برازيل مصر والعرب التفوق بثلاثية نظيفة.







موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي :

تقام المباراة بين الإسماعيلي وبني غازي مساء الجمعة المقبل في إطار مباريات الدور ال32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أرضية ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة :







18:00 بتوقيت مصر.

19:00 بتوقيت السعودية.

20:00 بتوقيت الإمارات.