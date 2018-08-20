موعد مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للقاء

يترقب متابعي وعشاق الدوري المصري في الوطن العربي موعد مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة، المباراة التي يستضيف نادي الإسماعيلي نظيره مصر المقاصة رابع أيام العيد الأضحى المبارك 2018، من المتوقع أن تشهد مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة تنافس قوي من قبل الفريقين من أجل حصد الثلاث نقاط، خاصةً وأن فارق النقاط بين مصر المقاصة والإسماعيلي نقطة واحدة، الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بعد أن خاض 3 مباريات منذ انطلاق الدوري حصد منهم نقطتين فقط، بينما مصر المقاصة في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

في أول مباراة خاضها الإسماعيلي منذ انطلاق الدوري كانت أمام النادي الأهلي وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما تعادل سلبياً مع بتروجيت في ثاني مباراة له، وأخيراً تلقي هزيمة من الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، وفي أول مباراة لنادي مصر المقاصة تلقي هزيمة من نادي سموحة بهدف مقابل هدفين، فيما فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، وفي أخر مباراة له هُزم من الزمالك بهدف وحيد دون مقابل.

موعد مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة

من المُقرر أن يكون موعد مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرون من أغسطس 2018 على أن تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر، وسوف تُنقل مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة على أون سبورت، النيل الرياضية.

المباراة ملعب المباراة توقيت مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة الإسماعيلي ومصر المقاصة استاد الإسماعلية 18:15 بتوقيت مصر. 19:15 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة الأسبوع الثالث من الدوري المصري.

احصائيات نادي الإسماعيلي بعد 3 مبارايات في الدوري

بعد خوض الإسماعيلي 3 مباريات منذ انطلاق الدوري هذا الموسم، بلغ عدد أهداف الفريق هدف وحيد أحرزه الجزيري بعد أن صنع له اللاعب نادر رمضان الهدف، ولم يحصل الفريق على أي بطاقات حمراء وفي المقابل تلقي 6 بطاقات صفراء، ليحتل النادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة وفق آخر تحديث لترتيب الدوري المصري.

أهداف الفريق ضربات الجزاء بطاقات صفراء بطاقات حمراء 1 0 6 0

احصائيات نادي مصر المقاصة بعد 3 مبارايات في الدوري

بعد 3 مباريات خاضهم نادي مصر المقاصة في الدوري هذا الموسم تلقي الفريق بطاقتين حمراء مقابل 8 بطاقات صفراء، في حين وصل عدد أهداف الفريق 3 أهداف برصيد هدف لكل من رجب عمران، محمد رمضان، جون انطوي، مما تألق اللاعب محمود وحيد ليصنع هدفين من أصل 3 أهداف.