موعد مباراة الإفتتاحية في بطولة كوبا أمريكيا بين البرازيل وبوليفيا

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في شتى بقاع الأرض عن موعد المباراة الإفتتاحية في بطولة كوبا أمريكيا والتي تجمع بين البرازيل وبوليفيا ، والتي سوف تكون في فجر هذا اليوم التالي بإذن الله ، وتعتبر كوبا أمريكيا من أقوى البطولات القارية على مستوي العالم ، وتضم العديد من المنتخبات القوية والنجوم الأساطير ، وتضم كل من منتخب البرازيل بقيادة النجم نيمار والعديد من النجوم الأخرى ، ومنتخب الأرجنتين بقيادة ميسى والعديد من النجوم الأخرين ، بالإضافة إلي بوليفيا والأكوادور وقطر لأول مرة والعديد من المنتخبات الأخرى .

توقيت مباراة البرازيل وبوليفيا

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أروج موعد المباراة الإفتتاحية للبطولة المرتقبة والأقوى في العالم ، ومن خلال الجدول التالي متابعينا الكرام نوضح لكم مواعيد عرض المباراة الإفتتاحية والقناة الناقلة للمباراة :-

المباراة التوقيت القناة الناقلة البرازيل × بوليفيا 3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية

2:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية قنوات بي ان سبورت ماكس

بطولة كوبا أمريكيا

هذا وسوف تنطلق بطولة كوبا أمريكيا 2019 والتي تستضيفها البرازيل من الخامس عشر من يونيو حتي السابع من يوليو المقبل بمشاركة 12 منتجب ، وقد حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية على حقوق البث في البطولة على مجموعة قنوات بي ان سبورت ماكس اتش دي عبر قمري النايل سات والعرب سات .