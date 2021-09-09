موعد مباراة الإمارات وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم آسيا 2022 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة الإمارات وإيران القادمة تصفيات كأس العالم موعد مباراة الإمارات وإيران القادمة تصفيات كأس العالم

يتقابل المنتخب الإماراتي مع منتخب إيران على ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي ضمن مباريات الجولة الثالثة القادمة من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير الرياضي موعد مباراة الإمارات وإيران القادمة في تصفيات مونديال 2022، كما نستعرض معكم القنوات الناقلة لتلك الهامة، هذا وتنتظر المنتخب الإماراتي مهمة قوية، حيث يتوجب عليه تحقيق الفوز على منتخب إيران للحفاظ على آماله في التأهل إلى المونديال.

موعد مباراة الإمارات وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم

منتخب إيران يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم المرحلة الأخيرة بست نقاط من فوزين على سوريا والعراق بنتيجة 1-0 و 3-0، منتخب كوريا الجنوبية يحل في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين مع لبنان وسوريا، موعد مباراة الإمارات وإيران القادمة سوف تُقام يوم الخميس 7 أكتوبر 2021.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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