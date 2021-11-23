موعد مباراة الإمارات والأردن للشباب في بطولة غرب آسيا 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الإمارات للشباب مع نظيره منتخب الأردن مساء اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا للشباب 2021 المقامة حاليًا بالعراق، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والأردن للشباب مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مباراة الإمارات للشباب اليوم بتوقيت عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والأردن للشباب

تضم المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا للشباب 2021 منتخبات الإمارات وسوريا ولبنان والأردن، تُقام كل مباريات تلك المجموعة على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية، القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والأردن للشباب مباشرة هي قناة دبي الرياضية وقناة العراقية الرياضية وقناة LBC وشبكتي TV.

موعد مباراة الإمارات والأردن للشباب اليوم في غرب آسيا

تُقام بين فرق المجموعة، دوري من دور واحد، على أن يتأهل بطل المجموعة إلى المباراة النهائية، ليقابل بطل المجموعة الأولى، والتي تضم خمسة منتخبات، ويتصدرها حاليا المنتخب العراقي، بعد مرور جولتين من مبارياتها، موعد مباراة الإمارات والأردن للشباب اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن.