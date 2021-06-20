موعد مباراة الإمارات وجيبوتي للشباب في كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة

تترقب كل الجماهير العربية مباراة منتخب الإمارات للشباب ضد نظيره منتخب جيبوتي اليوم الأحد في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة والتي تستضيفها مصر، هذا وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات وجيبوتي كلا من المغرب وطاجيكستان، تشارك في البطولة العربية 16 منتخبًا، تم تقسيمهم على أربع مجموعات، يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، يشارك في البطولة عدد من منتخبات الدول الإسلامية.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وجيبوتي للشباب

أكمل المنتخب الإماراتي للشباب تجهيزاته للمباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني الإسباني أورتيجا، حيث يبحث الأبيض الشاب عن تحقيق فوز مريح على حساب جيبوتي، ليستعد بعد ذلك للمواجهات الصعبة القادمة ضد المغرب وطاجيكستان، هذا ومن المرتقب أن يتنافس المنتخبين الإماراتي والمغربي على قمة ترتيب تلك المجموعة، القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وجيبوتي للشباب اليوم هي قناة النيل الرياضية.

موعد مباراة الإمارات وجيبوتي للشباب

تُقام المباراة على ملعب المقاولون العرب بمدينة القاهرة، وهو واحد من أربعة ملاعب تستضيف مباريات بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة، حيث ويضم منتخب الإمارات مجموعة من أبرز المواهب الواعدة في الإمارات، والتي سوف يكون لها شأن كبير في المستقبل القريب، موعد مباراة الإمارات وجيبوتي اليوم الأحد عند الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.