Take a fresh look at your lifestyle.


موعد مباراة الإمارات وجيبوتي للشباب في كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الإمارات وجيبوتي للشباب مباراة الإمارات وجيبوتي للشباب

تترقب كل الجماهير العربية مباراة منتخب الإمارات للشباب ضد نظيره منتخب جيبوتي اليوم الأحد في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة والتي تستضيفها مصر، هذا وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات وجيبوتي كلا من المغرب وطاجيكستان، تشارك في البطولة العربية 16 منتخبًا، تم تقسيمهم على أربع مجموعات، يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، يشارك في البطولة عدد من منتخبات الدول الإسلامية.

1 القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وجيبوتي للشباب
2 موعد مباراة الإمارات وجيبوتي للشباب

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وجيبوتي للشباب

أكمل المنتخب الإماراتي للشباب تجهيزاته للمباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني الإسباني أورتيجا، حيث يبحث الأبيض الشاب عن تحقيق فوز مريح على حساب جيبوتي، ليستعد بعد ذلك للمواجهات الصعبة القادمة ضد المغرب وطاجيكستان، هذا ومن المرتقب أن يتنافس المنتخبين الإماراتي والمغربي على قمة ترتيب تلك المجموعة، القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وجيبوتي للشباب اليوم هي قناة النيل الرياضية.

موعد مباراة الإمارات وجيبوتي للشباب

تُقام المباراة على ملعب المقاولون العرب بمدينة القاهرة، وهو واحد من أربعة ملاعب تستضيف مباريات بطولة كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة، حيث ويضم منتخب الإمارات مجموعة من أبرز المواهب الواعدة في الإمارات، والتي سوف يكون لها شأن كبير في المستقبل القريب، موعد مباراة الإمارات وجيبوتي اليوم الأحد عند الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

كيف تتابع مباراة عمان والصومال في كأس العرب اليوم؟

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة

أخبار الرياضة

مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على هذه القنوات المفتوحة

أخبار الرياضة

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في إفريقيا اليوم السبت

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة عمان والصومال في كأس العرب 2021.. تعرف على الموعد وطاقم…

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة السودان وليبيا اليوم.. تعرف على الموعد في كأس العرب 2021

أخبار الرياضة

موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا – المرحلة الثالثة والأخيرة

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا.. تعرف على الموعد في اليورو

أخبار الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان.. والموعد في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة

ترتيب المجموعات والمنتخبات المتأهلة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.