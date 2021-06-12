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موعد مباراة الإمارات وفيتنام القادمة في تصفيات كأس العالم

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الإمارات وفيتنام موعد مباراة الإمارات وفيتنام القادمة

كل الجماهير الخليجية تنتظر موعد مباراة الإمارات وفيتنام القادمة في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث تُقام مباراة الحسم بين المنتخبين يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021 على ملعب زعبيل بنادي الوصل بدبي، حيث يدخل المنتخب الإماراتي بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز، لأن أي نتيجة دون ذلك سوف تُدخل المنتخب في الحسابات المعقدة للتأهل ضمن أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

1 الإمارات وفيتنام.. من يحسم المركز الأول؟
2 موعد مباراة الإمارات وفيتنام القادمة

الإمارات وفيتنام.. من يحسم المركز الأول؟

قبل الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022، يتصدر منتخب فيتنام جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 17 نقطة، ويأتي منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ويأتي منتخب تايلاند في المركز الثالث وله 9 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي منتخب ماليزيا في المركز الرابع، وتتذيل أندونيسيا جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الإمارات وفيتنام القادمة

سوف يدخل الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات بكل قوة في تلك المباراة عبر الدفع بكل أوراقه الرابحة لحسم النتيجة، موعد بداية المباراة يوم الثلاثاء القادم سوف يكون عند الساعة 8.45 مساء بتوقيت دبي، الساعة 7.45 مساء بتوقيت الرياض، هذا وسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة مباراة الإمارات وفيتنام على قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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