موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

يبدأ منتخب الإمارات الأولمبي مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة مساء الأحد 24 أكتوبر 2021 عندما يلتقي نظيره منتخب قيرغيزستان في مباراة مرتقبة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي مباشرة، كما نقدم موعد مباراة الإمارات الأولمبي اليوم الأحد بتوقيت دبي والرياض وعدد من المدن الأخرى، يذكر أن الإمارات تستضيف مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانب الإمارات وقيرغيزستان كلا من عمان والهند.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي

تُقام المباراة على ملعب نادي الفجيرة الذي يستضيف كل مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات آسيا تحت 23 سنة، منتخب الإمارات شارك مؤخرا في بطولة كأس غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة، وعلى الرغم من البداية القوية والتوقعات الكبيرة، لم يتمكن نجوم الأبيض من التأهل للدور قبل النهائي، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي فسوف تكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، وقناة أبوظبي الرياضية.

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي

يقضي نظام تصفيات آسيا تحت 23 سنة والذي يضم 11 مجموعة، بتأهل أبطال المجموعات وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 أوزبكستان 2022، موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 4.50 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.

الساعة 3.50 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.