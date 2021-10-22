موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي تحت 23 مباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي تحت 23

يبدأ منتخب الإمارات الأولمبي مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة مساء الأحد 24 أكتوبر 2021 عندما يلتقي نظيره منتخب قيرغيزستان في مباراة مرتقبة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي مباشرة، كما نقدم موعد مباراة الإمارات الأولمبي اليوم الأحد بتوقيت دبي والرياض وعدد من المدن الأخرى، يذكر أن الإمارات تستضيف مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانب الإمارات وقيرغيزستان كلا من عمان والهند.

1 القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي
2 موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي

تُقام المباراة على ملعب نادي الفجيرة الذي يستضيف كل مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات آسيا تحت 23 سنة، منتخب الإمارات شارك مؤخرا في بطولة كأس غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة، وعلى الرغم من البداية القوية والتوقعات الكبيرة، لم يتمكن نجوم الأبيض من التأهل للدور قبل النهائي، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي فسوف تكون منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، وقناة أبوظبي الرياضية.

موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي

يقضي نظام تصفيات آسيا تحت 23 سنة والذي يضم 11 مجموعة، بتأهل أبطال المجموعات وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 أوزبكستان 2022، موعد مباراة الإمارات وقيرغيزستان الأولمبي اليوم الأحد في الأوقات التالية:
الساعة 4.50 مساء بتوقيت الإمارات وعمان.
الساعة 3.50 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة العراق والمالديف الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا…

أخبار الرياضة

من هو مدرب نادي الكويت الجديد؟.. مفاوضات متقدمة مع مدير فني تونسي


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.