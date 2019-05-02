موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة والمعلقين

تحضن أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 بين الاتحاد والتعاون في واحدة من المباريات الهامة في كرة القدم السعودية، خاصة وأنها مباراة بطولة كأس الملك، والذي سيتوج بها الفريق الفائز في مباراة الليلة، وسط حضور جماهيري كبير من قبل أنصار وعشاق الفريقين.

الاتحاد استطاع أن يبلغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن فاز على النصر في مباراة دور نصف النهائي، التايجرز فازوا على العالمي بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة استمرت لشوطين إضافيين، لكن فريق الاتحاد تمكن من خطف بطاقة التأهل من النصر، ليكون الاتحاد في النهائي هذا العام، من أجل الحفاظ على لقبه، وحصد اللقب العاشر في تاريخ النادي.

أما فريق التعاون فيأمل في أن يُتوج هذه الليلة بالمرة الأولى في تاريخه بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واستطاع فريق التعاون كسب احترام جميع متابعي كرة القدم السعودية، بعد أن تمكن من الفوز بأداء أكثر من رائع على الهلال في مباراة نصف نهائي كأس الملك، في مباراة انتهت بنتيجة 5-0 لصالح التعاون، والذي تمكن من بلوغ المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون

وقد تقرر أن تقام مساء اليوم الخميس مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين التعاون والاتحاد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي،السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الاتحاد والتعاون مساء اليوم الخميس على الهواء مباشرة من خلال قناتي KSA SPORTS HD1، و KSA SPORTS HD2 بصوت المعلقين: فهد العتيبي، وفارس عوش، وعبدالله الحربي، وسمير المعيرفي.

ومن خلال شاشة DAWRI PLUS فسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين: عيسى الحربين، وجعفر الصليح، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى بتعليق علي سعيد الكعبي، وعامر عبدالله.

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