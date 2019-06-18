موعد مباراة الارجنتين القادمة في كوبا امريكا 2019 ضد باراجواي : فرصة التانغو الأخيرة في المجموعة

ننشر موعد مباراة الارجنتين القادمة في كوبا امريكا 2019 ضمن المجموعة الثانية من البطولة التي تجري أطوارها في الاراضي البرازيلية، حيث منتخب التانجو الذي يقوده أسطورة برشلونة والكرة العالمية ليونيل ميسي يبحث على الفوز الأول له في البطولة، وتعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الأولى ضد منتخب كولومبيا، مما يجعل من موعد مباراة الارجنتين وباراجواي القادمة الفرصة الأخيرة للتانجو من أجل الحفاظ على أماله في التأهل إلى مباريات ربع نهائي كوبا امريكا، حيث أي خسارة أخرى سوف تعرف خروج الأرجنتين من المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

موعد مباراة الارجنتين القادمة

موعد مباراة الارجنتين القادمة في كوبا امريكا 2019 قرائنا الكرام على موقع كلمة دوت أورج، سوف تكون في الجولة الثانية من مباريات كوبا أمريكا 2019، وذلك ضد منتخب باراجواي، حيث سوف تكون هذه المواجهة بين الفريقين على أرضية ملعب جوفيرنادور ماجاليس الذي يتواجد في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

موعد مباراة الارجنتين وباراجواي القادمة

الجماهير الكروية التي تتابع مباريات كوبا امريكا 2019، سوف يكون لها لقاءا مع موعد مباراة الارجنتين وباراجواي القادمة يوم الخميس 20 يونيو 2019 الجاري، وذلك في الجولة الثانية من البطولة، اللقاء سوف ينطلق في هذه الأوقات في معظم الدول العربية :

الساعة 03.30 صباحا بتوقيت السعودية

الساعة 02.30 بتوقيت القاهرة مصر

الساعة 01.30 بتوقيت الجزائر

الساعة 01.30 بتوقيت المغرب

الساعة 00.30 بتوقيت غرينتش

الساعة 03.30 بتوقيت العراق

أما القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وباراجواي القادمة في الجولة الثانية من مواعيد مباريات كوبا امريكا 2019، فسوف تكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، والتي تتوفر على جميع حقوق بث مباريات البطولة في الوطن العربي وباللغة العربية، وذلك من خلال شاشة بي ان سبورتس bein sports max 3hd وايضا max hd4.

وقد أشارت القناة القطرية أن معلق مباراة الارجنتين وباراجواي القادمة في الكوبا، سوف يكون هو الكابتن عصام الشوالي على ماكس max 3، وأيضا الكابتن المصري محمد الكواليني على قناة ماكس max 4 من أجل تغطية ومتابعة مباراة الارجنتين القادمة في البطولة.

ترتيب مجموعة الارجنتين في كوبا امريكا 2019

وهنا في هذه الفقرة سوف تجدون ترتيب مجموعة الارجنتين في كوبا امريكا 2019 في المجموعة الثانية من البطولة التي يتواجد فيها أيضا منتخبا باراجواي وقطر وكولومبيا إلى جانب المنتخب الأرجنتيني، حيث سوف يتم تحديث ترتيب المجموعة بعد نهاية كل مباراة.

1 — كولومبيا 3ن

2 — باراجواي 1ن

3 — قطر 1ن

4 — الارجنتين 0ن

توقع معنا نتيجة مباراة الارجنتين في مباراته القادمة في التعليقات !!!!!!