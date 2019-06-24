موعد مباراة الارجنتين القادمة في مباريات ربع نهائي كوبا امريكا 2019 : ميسي يبحث على اللقب

ننشر الان موعد مباراة الارجنتين القادمة في كوبا امريكا 2019 بالدور الثاني من البطولة المقامة في الأراضي البرازيلية، والتي سوف تكون هي موعد مباراة الارجنتين وفنزويلا في ربع نهائي كوبا امريكا 2019، حيث بعد أن تمكن المنتخب الأرجنتيني من تجاوز الدور الاول للبطولة، يبحث بقيادة نجم برشلونة ليونيل ميسي على تحقيق فوز جديد والوصول إلى دور النصف النهائي، وايضا المنافسة على اللقب اللاتيني خصوصا أن التانغو يعتبر من المنتخبات المرشحة للتتويج بهذا اللقب، وذلك بسبب تواجد العديد من اللاعبين الكبار على مستوى الكرة العالمية، أما منتخب فنزويلا فبعد أن حقق التأهل من المجموعة الأولى سوف يواصل في موعد مباراة الارجنتين القادمة البحث على كتابة التاريخ والبحث على الإطاحة بالكبار من أجل كتابة أفضل مشاركة له في بطولة أمريكا اللاتنية لكرة القدم.

حيث يأتي موعد مباراة الارجنتين وفنزويلا القادمة بعد أن تأهل المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني من المجموعة الثانية للبطولة، وذلك برصيد 4 نقاط من خلال الخسارة في مباراة واحدة ضد كولومبيا بهدفين مقابل صفر، والتعادل في الماتش الثاني ضد باراجواي بهدف مقابل هدف، والفوز في المباراة الأخيرة ضد المنتخب القطري بهدفين مقابل صفر.

في حين أن منتخب فنزويلا فيخوض موعد مباراة الارجنتين القادمة في كوبا امريكا 2018 بعد أن حقق المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط خلف المتصدر المنتخب البرازيلي البلد المنظم للبطولة، منتخب فنزويلا تعادل في مباراته الأولى ضد منتخب بيرو بدون اهداف، وبنفس النتيجة تعادل ضد منتخب البرازيل في الجولة الثانية، قبل أن يستطيع في الجولة الثالثة من تحقيق الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد على صاحب المركز الأخير منتخب بوليفيا في المجموعة.

موعد مباراة الارجنتين وفنزويلا القادمة

اتحاد الكرة في قارة أمريكا الجنوبية ومن خلال عمله على تنظيم مواعيد مباريات كوبا امريكا 2019 في الدور الثاني من البطولة، أعلن على موقعه الإلكتروني من خلال برمجة جدول المباريات، ان موعد مباراة الارجنتين وفنزويلا القادمة سوف يكون يوم الجمعة 28 يونيو 2019 الجاري في الأوقات الاتية :

الساعة 21.00 بتوقيت مصر القاهرة

الساعة 22.00 بتوقيت السعودية

الساعة 23.00 بتوقيت الامارات العربية

الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر

الساعة 20.00 بتوقيت المغرب

الساعة 20.00 بتوقيت تونس

الساعة 19.00 بالتوقيت العالمي غرينتش

الساعة 22.00 بتوقيت سوريا

الساعة 22.00 بتوقيت العراق

اما القناة الناقلة لمباراة الارجنتين وفنزويلا القادمة في مباريات كوبا امريكا 2019، سوف تكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، والتي تذيع مشاهدة مباريات كوبا امريكا 2019 في الوطن العربي، خصوصا أنها تتوفر على جميع حقوق البث الفضائي، وقد أكدت ان مشاهدة مباراة الارجنتين القادمة سوف تكون من خلال شاشة bein sports max 3 وأيضا max 4، ولم يتم الاعلان بعد على هوية معلق المباراة هذه.

هل تتوقع تتويج الارجنتين بلقب كوبا امريكا 2019 ؟؟؟