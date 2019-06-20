موعد مباراة الارجنتين وقطر القادمة في كوبا امريكا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة

ننشر الأن موعد مباراة الارجنتين وقطر القادمة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن مباريات كوبا أمريكا 2019، اللقاء المصري لكلا المنتخبين من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي والكون أجويرو يبحثان على تحقيق الذات، والعودة إلى الطريق الصحيح وتقديم مستوى يحترم تاريخ المنتخب الأرجنتيني في البطولة، والبحث على التأهل والوصول إلى مباريات ربع نهائي كوبا امريكا، أما المنتخب القطري وفي أول مشاركة له في البطولة بإعتباره ضيف شرف، يبحث في موعد مباراة الأرجنتين القادمة على خلق المفاجأة وعلى تحقيق النقاط الثلاثة من أجل التأهل إلى الدور القادم من البطولة، والوصول إلى العالمية من خلال إخراج المنتخب الأرجنتيني من البطولة، وفي هذا التقرير على موقع كلمة دوت أورج سوف تجدون موعد وتفاصيل هذه القمة العربية الاسيوية اللاتنية، وأيضا جميع القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وقطر مباشرة بالاضافة إلى تحديث يومي لجميع أخبار المباراة بين رفقاء ليونيل ميسي ورفقاء المعز علي.

توقيت مباراة الارجنتين وقطر القادمة

اللجنة المشرفة على برمجة مواعيد مباريات كوبا امريكا 2019 ضمن دور المجموعات، أعلنت أن موعد مباراة الارجنتين وقطر القادمة سوف يكون يوم الخميس 23 يونيو 2019 الجاري، حيث سوف يتقابل الفريقين على أرضية ملعب غريميو أرينا الملعب الذي يتواجد في مدينة بورتو أليجري الساحلية، حيث سوف تنطلق هذه المباراة بين الارجنتين وقطر في هذه الاوقات :

الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة مصر

الساعة 22.00 بتوقيت الدوحة

الساعة 22.00 بتوقيت السعودية

الساعة 22.00 بتوقيت العراق

الساعة 20.00 بتوقيت تونس

الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر

الساعة 20.00 بتوقيت المغرب

الساعة 22.00 بتوقيت سوريا

الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش العالمي

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وقطر مباشرة

كما هي العادة مع جميع مباريات كوبا امريكا في الوطن العربي، فإن القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وقطر مباشرة هي مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، والتي تتوفر على جميع الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة باللغة العربية وذلك في جميهع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأيضا بلدان الخليج العربي.

وقد أعلنت مجموعة بي ان سبورت الرياضية أن القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين وقطر سوف تكون هي قناة بي ان سبورت ماكس BEIN SPORTS MAX 3 وأيضا قناة بي ان سبورتس BEIN SPORTS MAX 4..

ولم يتم الإعلان بعد على هوية وإسم معلق مباراة الارجنتين وقطر القادمة، حيث من المتوقع الكشف على ذلك خلال الايام القادمة، بعد أن تقوم إدارة القناة بالإعلان على معلقي مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كوبا امريكا.