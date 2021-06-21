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موعد مباراة الاهلى والترجى العودة فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا 2021

بواسطة محمود سوسة

بعد مباراة الذهاب التاريخية التى أُقيمت يوم السبت الماضى بين فريقى الأهلى المصرى ونظيره الترجى التونسي على ملعب رادس الاولمبي , والتى انتهت بفوز النادى الأهلى بهدف للنادى الأهلى مقابل لاشىء لنظيره نادى الترجى التونسي ,أصبحت فرصة النادى الأهلى للتأهل أكبر من فرصة نظيره الترجي التونسي .

حيث تقرر إقامة مباراة العودة بين فريقي الاهلى المصرى  والترجى  التونسي والتى ستُقام على ستاد القاهرة الدولى  يوم السبت القادم الموافق 26 من الشهر الحالى , وذلك فى تمام الساعه التاسعه مساءً بتوقيت مصر , الثامنة مساءً بتوقيت تونس , وذلك بشكل حصري من خلال قنوات بين ان سبورت 4  القطرية  وقناة تايم سبورت الارضية .

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد شهدت تجمهراً شديداً من قِبل جماهير الترجى التونسي , مما اضطر قوات الأمن إلى اطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع من أجل السيطرة على حالة التجمهر , مما نتج عنه تأجيل مباراة الذهاب بين الاهلى والترجى لمدة ساعه كاملة .

سيقوم نادى الترجى التونسي بخوض مُباراة العودة فى القاهرة , ولن يكون أمامه سوى فرصة واحدة فقط حتى يتمكن من التأهل,  وهى أن يفوز على النادى الاهلى المصري بهدفين نظيفين أو بقارق هدف واحد على الأقل عن النادى الأهلى بخلاف نتيجة مباراة الإياب 1-0 .

محمود سوسة
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