موعد مباراة الاهلي القادمة أمام وبيراميدز في المباراة المؤجلة من الأسبوع 25 من الدوري المصري | أول لقاءات الأهلي بعد الخروج الأفريقي

بعدما خرج النادي الاهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام على يد صن داونز الجنوب إفريقي وذلك بعدما خسر بنتيجة 5-1 بمجموع اللقاءين اتجهت أنظار جماهير الأحمر محلياً حيث مازال الفريق ينافس على بطولتي الدوري والكأس، وذلك اعتبر جمهور الأهلي الفوز باحدى هاتين البطولتين تعوضياً عن خروج الاحمر الكارثي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب النادي الأهلي أولى لقاءاته بعد الخروج الأفريقي أمام بيراميدز العنيد في لقاء صعب على كلا الفريقين وخاصة أن بيراميدز لديه رغبة قوية هذا الموسم للدخول جدياً في المنافسة بشراسة على لقب البطولة بجوار الكبيرين الأهلي والزمالك، ويتصدر حالياً النادي الاهلي جدول الترتيب العام برصيد 58 وذلك لأول مرة هذا الموسم بعد تعثر الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية حيث خسر الأبيض بنتيجة 2-1.

بينما يحتل نادي بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 57 ولكن الأهلي متبقي له مباراتين مؤجلتين، ومباراة بيراميدز واحدة من المؤجلتين، لذلك يرفع بيراميدز في هذا اللقاء شعار “أكون أو لا أكون”.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز القادمة

ومن المقرر أن يكون يوم الخميس القادم الموافق 18 أبريل الجاري موعداً للقاء الاهلي ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الأسبوع 25 من الدوري المصري، المباراة تقام على ملعب السلام، وتبدأ مجريات اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الاهلي القادمة أمام وبيراميدز

أصبحت مباريات بيراميدز مع الأهلي أو مع الزمالك من مباريات القمة في الآونة الأخيرة ولذلك لما يضمه الفريق من لاعبين على مستوى عالٍ، الفريق الحديث العهد بالدوري الممتاز بعد تغيير اسمه من الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز ضخ أموال طائلة لبناء هذا الفريق لينافس على لقب البطولة، وكان لإدارة الفريق ما تمنت حيث يحتل الفريق الآن المركز الثاني ويحقق نتائج إيجابية خلال موسمه الأول.

الجدير بالذكر أنه في لقاء الدور الأول بين الفريق استطاع بيراميدز تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة أوفت بوعدها وأشاد جميع متابعي الرياضة في مصر بها، الأهلي تقدم أولاً عن طريق وليد أزارو وعاد محمد فاروق ليدرك التعادل لبيراميدز قبل أن يسجل السعيد هدفه الأول في مباراة الأولى مع فريق بيراميدز.

ويتمنى عشاق الكرة المصرية أن تخرج هذه القمة الكروية أيضاً بالشكل الذي يليق بالكورة المصرية، وأخيراً شاركنا بتوقعك لنتيجة مباراة الأهلى وبيراميدز يوم الخميس القادم.

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