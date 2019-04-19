موعد مباراة الاهلي القادمة مع النادي المصري و الشياطين الحمر في البحث عن الصدارة مرة اخرى

إنتهت الجولة الخامسه والعشرين بمباراة بين فريقي الاهلي والاهرام إنتهت بخساراة النادي الاهلي بهدف مقابل لاشئ ، حيث سجل اللاعب البرازيلي كينو هدفا في الدقيقة 14 من الشوط الأول ، والجدير بالذكر أن النادي الاهلي يملك 58 نقطة بإجمالي لعب 26 مباراة ، ويشغل المركز الثالث على ترتيب الدوري المصري ، ويملك فريق النادي المصري 46 نقطةبإجمالي لعب 28 مباراة ليظل في المركز الرابع ، و يسعى النادي الاهلي لإسترداد الصدارة مرة اخرى من نادي الزمالك .

موعد مباراة الاهلي القادمة :

يواجه الاهلي فريق النادي المصري في الجولة ال 19 المؤجلة ، حيث يعقد اللقاء على ملعب استاد السويس ، والجدير بالذكر أن اللقاء لن يتم على ملعب برج العرب نتيجة الإصلاحات التي يشهدها الملعب ، تقام أحداث اللقاء يوم الاثنين الموافق 22 من شهر ابريل الحالي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب محمد الشناوي عن اللقاء بسبب الإيقاف بعد إعتراضه على قرار الحكم في مباراة بيراميدز يوم الخميس السابق .

مواجهات سابقة بين الفريقين :

واجه الفريقين بعضهما البعض في الجولة الثانية من الدوري المصري ، وإنتهت المباراة بفوز الاهلي بهدفين نظيفين مقابل لاشئ للنادي المصري ، حيث سجل ساليف كوليبالي هدفا في الدقيقة 11 كما سجل وليد ازارو هدفا في الدقيقة 73 .

القنوات الناقله لمباراة الاهلي والمصري :

وتنقل مباراة الاهلي والمصري على القناة الفضائية اون سبورت بالإضافة الى قناة نايل سبورت .

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