موعد مباراة الاهلي وبيراميدز – القنوات الناقلة – كأس مصر 2019

نعرض لكم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، والقنوات الناقلة للمباراة، وملعب مباراة الاهلى وبيراميدز، حيث تَعد مباراة النادي الأهلي وبيراميدز واحدة من أهم المباريات، والتي تشهد متابعة كبيرة من الجماهير في مصر والسعودية والوطن العربي، وذلك لما تشهده المباراة من متعة واثارة كبيرة بين الفريقين.

يلتقي الناديان للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث تواجها من قبل في مباراتين من قبل في الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراتان فوز نادي بيراميدز على الأهلي، وسوف تَحَدُّد مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة، بشكل كبير مصير المدير الفني للنادي الأهلي “لاسارتي” من البقاء، أو الرحيل من القلعة الحمراء.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في الكأس 2019

تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في دور ال 16 من بطولة كأس مصر، يوم السبت المقبل، والذي يوافق 17 أغسطس 2019، ونستعرض لكم في الجدول التالي القنوات الناقلة للمباراة، وتوقيت المباراة:

المباراة البطولة القنوات الناقلة التوقيت الأهلي ضد بيراميدز كأس مصر 2019 نايل سبورت 20:00 مصر

مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة

تُقام المباراة بدون حضور جماهيري في ملعب برج العرب في الاسكندرية، وتشهد المباراة عودة محمد الشناوي إلى حارسة مرمى النادي الأهلي، وذلك بعد أن أعفاه الجهاز الفني من المباراة السابقة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز بها النادي الأهلي علي فريق اطلع بره، ويمتلك الفريقان العديد من النجوم، أبرزهم علي معلول لاعب منتخب تونس، ووليد ازارو، ورمضان صبحي، ووليد سليمان من النادي الأهلي، ويتواجد على الجانب الأخر لاعبين مميزين أيضاً أمثال عبد الله السعيد وعلي جبر، وعمر جابر.