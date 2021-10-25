موعد مباراة البحرين وأفغانستان الأولمبي اليوم والقنوات الناقلة لتصفيات آسيا تحت 23

تستضيف البحرين مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والتي تضم إلى جانب الأولمبي البحريني منتخبات العراق والمالديف وأفغانستان، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة البحرين الأولمبي اليوم الإثنين ضد منتخب أفغانستان والقنوات الناقلة، حيث تُفتتح مباريات المجموعة الثالثة اليوم، بلقاء العراق والمالديف ثم مباراة الأحمر البحريني المرتقبة.

موعد مباراة البحرين وأفغانستان الأولمبي والقنوات الناقلة

تُقام المباراة على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالعاصمة المنامة، وقد أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم، أن الدخول مجانا للجماهير الراغبة في مشاهدة المباراة من الملعب، القنوات الناقلة لمباراة البحرين وأفغانستان الأولمبي تحت 23 سنة هي قناة البحرين الرياضية، موعد بداية اللقاء عند الساعة 7.15 مساء بتوقيت البحرين والسعودية، الساعة 8.15 مساء بتوقيت دبي.