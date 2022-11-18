موعد مباراة البحرين وصربيا الودية والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البحرين مع منتخب صربيا اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 في مباراة ودية دولية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مباراة البحرين وصربيا الودية اليوم تأتي ضمن استعدادات منتخب البحرين الهامة لبطولة كأس الخليج العربي التي تُقام في يناير القادم، بينما ستكون تلك المباراة أخر وديات صربيا قبل السفر إلى قطر وخوض مباريات كأس العالم 2022.
موعد مباراة البحرين وصربيا الودية اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
- من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة البحرين وصربيا مباشرة اليوم قناة البحرين الرياضية.
- تُقام المباراة على استاد الشيخ على بن محمد آل خليفة بالبحرين.
- مجموعة صربيا في كأس العالم 2022 هي المجموعة السابعة والتي تضم إلى جانب صربيا منتخبات البرازيل وسويسرا والكاميرون.
- لم يتقابل المنتخب البحريني مع منتخب صربيا من قبل، ومباراة اليوم هي الأولى تاريخيا بينهما.
- طبقًا لأخر تصنيف أصدره الفيفا بخصوص ترتيب منتخبات العالم يأتي منتخب صربيا في المركز 21 عالميًا، والبحرين في المركز 85.
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- أهم لاعبي صربيا قبل مواجهة البحرين: فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، ميتروفيتش مهاجم ليفربول، سافيتش لاعب لاتسيو، لوكيتش لاعب وسط تورينو، تاديتش نجم أياكس.
- خاض منتخب صربيا مباراتين خلال سبتمبر الماضي في بطولة دوري أمم أوروبا، وفاز فيهم على السويد ثم النرويج بنتيجة 4-1 و 2-0 على التوالي.
- موعد مباراة البحرين وصربيا اليوم الجمعة في الأوقات التالية:
– الساعة 6.30 مساء بتوقيت البحرين والسعودية والكويت.
– الساعة 7.30 مساء بتوقيت دبي.
– الساعة 4.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.
– الساعة 3.30 مساء بتوقيت بريطانيا.
– الساعة 10.30 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.