موعد مباراة البحرين وقطر في نهائي آسيا لكرة اليد 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البحرين لكرة اليد مع نظيره منتخب قطر مساء اليوم الإثنين 31 يناير 2022 في المباراة النهائية لبطولة آسيا للأمم 2022 والتي يحمل لقبها العنابي القطري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد والقنوات الناقلة لمباراة البحرين وقطر اليوم في نهائي كأس آسيا لكرة اليد 2022 وكل أخبار تلك المباراة الهامة، يذكر أنه قد تأهلت خمسة منتخبات عن آسيا إلى كأس العالم 2023 وهي: قطر، السعودية، البحرين، إيران، وكوريا الجنوبية.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وقطر في نهائي آسيا لكرة اليد

منتخب قطر فاز ببطولة كأس آسيا لكرة اليد من قبل ثلاث مرات، وكان أخر لقب له في النسخة الماضية، وهو ثالث أكثر المنتخبات فوزًا بتلك البطولة، منتخب البحرين يبحث في تلك النسخة عن اللقب الأول، وقد حقق مركز الوصيف من قبل أربع مرات، القنوات الناقلة لمباراة البحرين وقطر في نهائي كأس آسيا لكرة اليد 2022 هي قناة ssc السعودية وقنوات الكأس الرياضية، وقناة الاتحاد السعودي لكرة اليد على اليوتيوب.

موعد مباراة البحرين وقطر النهائية لكرة اليد

منتخب البحرين تغلب في مباراة قبل النهائي على إيران بنتيجة 34-19، في حين تغلب منتخب قطر في هذا الدور على منتخب السعودية بنتيجة 29-20، موعد مباراة البحرين وقطر في نهائي آسيا لكرة اليد اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية وقطر والبحرين.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.