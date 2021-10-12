موعد مباراة البحرين ونيوزيلندا الودية والقنوات الناقلة لها

يلتقي منتخب البحرين مع منتخب نيوزيلندا مساء اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، وهي مباراة ودية ضمن الأجندة الدولية وأيام الفيفا خلال التوقف الحالي لكل دوريات العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة البحرين ونيوزيلندا مباشرة، كما نتابع معكم موعد مباراة البحرين الودية اليوم الثلاثاء بتوقيت عدد من الدول العربية، هذا ويستعد منتخب البحرين من خلال تلك الودية للمنافسات الرسمية القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ونيوزيلندا الودية

تُقام المباراة المرتقبة على استاد البحرين الوطني، وفي خبر سار لكل جماهير ومتابعي كرة القدم في البحرين فقد أعلن اتحاد كرة القدم أن الدخول مجانا لمن يريد مشاهدة المباراة في الملعب، وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة البحرين ونيوزيلندا الودية فالمباراة منقولة مباشرة عبر قناة البحرين الرياضية الفضائية.

موعد مباراة البحرين ونيوزيلندا اليوم الثلاثاء

وصل منتخب نيوزيلندا إلى المنامة منذ ساعات وخاض تدريباته استعدادا للمباراة المرتقبة، تصنيف منتخب نيوزيلندا الدولي في المركز 121 ومركز منتخب البحرين هو 91 عالميًا، منتخب نيوزيلندا يشبه في طريقة لعبه منتخب أستراليا بشكل كبير، موعد مباراة البحرين ونيوزيلندا الودية اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت البحرين والسعودية والكويت وقطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.