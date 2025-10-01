موعد مباراة البرازيل ضد المغرب كأس العالم للشباب| بتوقيت مصر والسعودية والمغرب والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب البرازيلي للشباب ضد نظيره منتخب المغرب وذلك في إطار الجولة رقم 2 من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والتي تستضيف نسختها الحالية تشيلي، فهيا نستعرض موعد اللقاء والقنوات الناقلة للمباراة وكذلك موقف المنتخبين في البطولة حتى الآن.

متى مباراة المغرب والبرازيل اليوم

يواجه المنتخب المغربي اليوم نظيره البرازيلي في إطار منافسات المنتخبين بكأس العالم للشباب المقامة في تشيلي بنسختها 2025 بالجولة رقم 2 من دور المجموعات للفريقين في تمام الساعة 2 صباح الخميس بتوقيت مصر والسعودية الساعة 12 صباحاً بتوقيت الدار البيضاء في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد البرازيل اليوم

ويُمكنك متابعة لقاء المغرب ضد البرازيل والذي سينطلق الساعة 2 منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر على شاشة قناة بي إن سبورت المجانية المفتوحة بتعليق جواد بدة.

المباراة المغرب ضد البرازيل الموعد 2 ص بتوقيت مصر والسعودية 12 ص بتوقيت الدار البيضاء. الملعب ناسيونال القناة الناقلة بي إن سبورت المجانية المعلق جواد بدة.

موقف الفريقين

يدخل فريق البرازيل اللقاء ضد المغرب اليوم في بطولة كأس العالم للشباب بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالمركز الثالث بنقطة واحدة بعد تعادله ب اللقاء الأول ضد منتخب المكسيك بهدفين لكل فريق.

أما المنتخب المغربي فيدخل لقاءه اليوم في مواجهة منتخب البرازيل وهو متصدر للمجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه بالمباراة السابقة بالجولة الأولى على منتخب إسبانيا بنتيجة هدفين دون رد.

مجموعة المغرب والبرازيل بكأس العالم للشباب