موعد مباراة البرازيل ضد فنزويلا كوبا أمريكا 2019 | لقاء صعب ينتظر السامبا ضد البورجوندي

افتتح المنتخب البرازيلي والذي تستضيف بلاده النسخة الجديدة من بطولة كوبا أمريكا 2019 مبارياته ومباريات البطولة بلقائه مع المنتخب البوليفي الشاب قليل الخبرة، واستطاع منتخب السامبا أن يجتاز أبناء بوليفيا بأقل مجهود كروي بعد أن حاول المنتخب البوليفي جاهداً ألا يتلقى هزيمة تاريخية من البرازيل، وأكتفي بثلاثة أهداف في مرماه دون رد أمام أصحاب الأرض والجمهور .

ولم يكن لقاء البرازيل ضد بوليفيا كافياً للحكم على مستوى الفريق البرازيلي الذي يخوض غِمار منافسة كوبا أمريكا 2019 في غياب نجمه ” نيمار ” وذلك بداعي الإصابة بعد مباراة قطر والبرازيل الودية، وينتظر جميع جماهير السامبا لقاء البرازيل القادم ضد فنزويلا .. وذلك في مباراته الثانية بالبطولة، فما هو موعد تلك المباراة المنتظرة بين السامبا صاحب الأرض والجمهور والبورجوندي الفنزويلي العنيد .

موعد مباراة البرازيل ضد فنزويلا كوبا أمريكا 2019

وبعد ما شاهدته مباريات البطولة منذ انطلاقها من مفاجئات كبيرة، وكان بمقدمتها تفوق المنتخب الكولومبي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة هدفين دون رد، ثم ظهور المنتخب القطري بمظهر جيد أما منتخب باراغواي وتعادله بهدفين لمثلهما، أضف لهذا المباراة القوية والتي جمعت فنزويلا ضد بيرو وانتهت بالتعادل السلبي، أصبح على المنتخب البرازيلي أن يتسلح بكثير من الحذر من سهولة تخطيه المباريات القادمة نحو اللقب .

ويلتقي منتخب البرازيل ضد فنزويلا يوم الأربعاء القادم الموافق 19-6-2019 في الساعة 2.30 صباحاً بتوقيت القاهرة و 3.30 صباحاً بتوقيت السعودية.

ويُعد اللقاء المنتظر للبرازيل ضد فنزويلا الممر السريع نحو الصعود للدور الثاني، إن كان الكثيرون يتوقعون ألا يكون المنتخب الفنزويلي صيداً سهلاً أمام فرسان السامبا كما كان الحال بالنسبة لمنتخب بوليفيا .