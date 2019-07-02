موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة والمعلقين

ينتظر العالم وجبة كروية دسمة جداً الليلة في نصف نهائي كوبا أمريكا بين منتخب التانجو “الأرجنتين” ومنتخب السامبا “البرازيل”

ويدخل لاعبي السامبا اللقاء مدعمين بعامل الأرض والجمهور في البطولة التي تنظمها البرازيل، ويسعى منتخب البرازيل للوصول إلى المباراة النهائية وخطف بطاقة التأهل على حساب المنتخب الأرجنتيني للوصول إلى النهائي الغائب عن منتخب السامبا منذ 12 عاماً، ويسعى ميسي ورفاقه للوصل إلى المباراة النهائية وحصد لقب البطولة الغائب عن منتخب التانجو منذ عام 1993، وتعويض الفشل في الحصول على اللقب لعامين متتاليين ضد تشيلي المرشح أيضا للوصول إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

تقام مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تمام الساعة 2.30 ص من الأربعاء بتوقيت مصر، ويكون في بداية اليوم بسبب اختلاف وفروق التوقيت بين مصر وأمريكا الجنوبية ويعتبر اللقاء في نهاية يوم الثلاثاء وبداية الأربعاء.

القنوات الناقلة للقاء البرازيل والأرجنتين

تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورت حقوق بث بطولة كوبا أمريكا ويتم نقل المباراة على قناتين “bein Max HD3” و “bein Max HD4” ويكون المعلق التونسي عصام الشوالي على القناة الثالثة والجزائري حفيظ الدراجي معلقاً على القناة الرابعة لشبكة قنوات بي ان سبورت.

ملعب المباراة

تقام المباراة على ملعب “مينيراو” بمدينة “بيلو هوريزونتي” ويدير اللقاء الحكم الدولي الإكوادوري “رودي زامبرانو”.

كلاسيكو أمريكا الجنوبية

ينتظر العالم الكلاسيكو الكبير بين الأرجنتين والبرازيل نسبة إلى قوة المنتخبين والتحدي القائم على مر العصور، ونشاهد مباراة قوية بعيداً عن الحسابات الكروية والنجوم في الفريقين فتكون المباراة لها طابع خاص يتميز بالحدة والقوة والمهارات الكبيرة وديربي كبير على المستوى القاري.