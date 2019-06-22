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موعد مباراة البرازيل والبيرو اليوم السبت 22 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
موعد مباراة البرازيل والبيرو اليوم السبت 22 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد مباراة البرازيل ضد البيرو اليوم السبت 22 يونيو 2019، فى الجولة الثالثة من بطولة “كوبا أمريكا” 2019، على ملعب أرينا كورينثيانز ، وقد أستطاع منتخب بيرو تحقيق الفوز على “منتخب بوليفيا”  بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، اما “منتخب  البرازيل” يواجه بيرو في هذه المباراة وهو محقق 4 نقاط و قد تصدر المجموعة، ونتعرف الان على موعد المباراة بين المنتخبين والقنوات الناقلة للمباراة، فتابعونا دايما ستجدوا كل ما هو جديد في عالم الرياضة .

مباراة  البرازيل ضد البيرو اليوم

  • المباراة بين :  منتخب البرازيل ومنتخب  البيرو .
  • البطولة :  كوبا أمريكا 2019   .
  • معلق المباراة : حفيظ الدراجي  .
  • المباراة ستقام على : أرينا كورينثيانز . .
  • القنوات الناقلة للمباراة : بي إن  سبورت ماكس  HD 3.

موعد مباراة  البرازيل و البيرو  اليوم

موعد مباراة البرازيل والبيرو اليوم السبت 22 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

  • الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
  • الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
  • الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
  • الساعة :  10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
  • الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
  • الساعة :  10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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