موعد مباراة البرازيل والبيرو اليوم السبت 22 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد مباراة البرازيل ضد البيرو اليوم السبت 22 يونيو 2019، فى الجولة الثالثة من بطولة “كوبا أمريكا” 2019، على ملعب أرينا كورينثيانز ، وقد أستطاع منتخب بيرو تحقيق الفوز على “منتخب بوليفيا” بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، اما “منتخب البرازيل” يواجه بيرو في هذه المباراة وهو محقق 4 نقاط و قد تصدر المجموعة، ونتعرف الان على موعد المباراة بين المنتخبين والقنوات الناقلة للمباراة، فتابعونا دايما ستجدوا كل ما هو جديد في عالم الرياضة .
مباراة البرازيل ضد البيرو اليوم
- المباراة بين : منتخب البرازيل ومنتخب البيرو .
- البطولة : كوبا أمريكا 2019 .
- معلق المباراة : حفيظ الدراجي .
- المباراة ستقام على : أرينا كورينثيانز . .
- القنوات الناقلة للمباراة : بي إن سبورت ماكس HD 3.
موعد مباراة البرازيل و البيرو اليوم
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
- الساعة : 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
- الساعة : 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
التعليقات