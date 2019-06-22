موعد مباراة البرازيل والبيرو اليوم السبت 22 -6-2019 كوبا أمريكا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة

نقدم لكم متابعى موقع كلمة، موعد مباراة البرازيل ضد البيرو اليوم السبت 22 يونيو 2019، فى الجولة الثالثة من بطولة “كوبا أمريكا” 2019، على ملعب أرينا كورينثيانز ، وقد أستطاع منتخب بيرو تحقيق الفوز على “منتخب بوليفيا” بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، اما “منتخب البرازيل” يواجه بيرو في هذه المباراة وهو محقق 4 نقاط و قد تصدر المجموعة، ونتعرف الان على موعد المباراة بين المنتخبين والقنوات الناقلة للمباراة، فتابعونا دايما ستجدوا كل ما هو جديد في عالم الرياضة .

مباراة البرازيل ضد البيرو اليوم

المباراة بين : منتخب البرازيل ومنتخب البيرو .

البطولة : كوبا أمريكا 2019 .

معلق المباراة : حفيظ الدراجي .

المباراة ستقام على : أرينا كورينثيانز . .

القنوات الناقلة للمباراة : بي إن سبورت ماكس HD 3.

موعد مباراة البرازيل و البيرو اليوم