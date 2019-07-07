موعد مباراة البرازيل وبيرو السيليساو على موعد مع البطولة التاسعة الليلة في كوبا أميركا التاريخ ينحاز لراقصي السامبا

متابعينا الأعزاء عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان على وجه الكرة الأرضية، أنتم على موعد مع المتعة الحقيقية ومشاهدة كل فنون كرة القدم الجميلة، ولما لا والسامبا طرف المباراة النهائية الليلة أمام البيرو، وهم سحرة العالم في كرة القدم، ودائماً ما يلتصق أسمهم مع المتعة والإثارة، ونحن نقدم لكم تفاصيل اللقاء المنتظر الليلة وتشكيل البرازيل في مباراة الليلة، وتاريخ مواجهات الفريقين في بطولة كوبا أميركا.

تشهد مواجهات البرازيل والبيرو في بطولة كأس كوبا أميركا أنحياز بقوة للمنتخب البرازيلي، فقد تقابلا الفريقين 18 مرة في البطولة، كان الفوز للبرازيل 12 مباراة، مقابل 3 انتصارات فقط لبيرو، وسجلت البرازيل 39 هدف في شباك البيرو، بينما سجلت البيرو 13 هدف فقط في شباك البرازيل.

موعد مباراة البرازيل وبيرو في نهائي كوبا أميركا

المباراة توقيت المباراة ملعب المباراة القنوات الناقلة للمباراة البرازيل*البيرو العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية ماركانا بي إن سبورت ماكسHD3

فازت البرازيل بكأس كوبا أميركا 8 مرات 4 على أرضها ولم تخسر البرازيل بطولة كوبا أميركا أقيمت على أرضها

مشوار البرازيل في البطولة حتي الوصول للنهائي

حصلت البرازيل على 7 نقاط في دور المجموعات، بعد الفوز على بوليفيا في مباراة الافتتاح بثلاثية نظيفة، وفي المباراة الثانية تعادلت مع فنزويلا بدون أهداف، ثم اكتسحت البيرو بخماسية نظيفة، وفي دور الثمانية فازت على البار اغوي بركلات الترجيح، قبل أن تلاقي الأرجنتين في دور نصف النهائي وتفوز عليها 2 صفر، لتصعد لنهائي كوبا أميركا.

تأهلت البيرو إلي دور الثمانية كأفضل ثالث، بعد خسارة منتخب بار اجوي أمام المنتخب الكولومبي، وفوز الأرجنتين على قطر، واستطاعت البيرو أن تجمع 4 نقاط من المجموعة التي صدرتها البرازيل.

التشكيل المتوقع للبرازيل في مباراة الليلة