موعد مباراة البرازيل وهندوراس اليوم الأحد 9-6-2019 في مباراة ودية دولية استعدادات كوبا أمريكا

ستستضيف البرازيل المباراة الافتتاحية لكأس أمريكا يوم الجمعة القادم، لكن قبل ذلك سيكون لها مباراة دولية ودية ضد هندوراس في مباراتها الأولى منذ إعلان أن نيمار سيغيب عن البطولة بسبب الإصابة وسوف تقام المباراة في ستاد بيرا ريو بالبرازيل يوم الأحد الموافق 9/06/2019 م ، حيث لم يتلق منتخب البرازيل أي هزيمة خلال تسع مباريات متواصلة خاضتها، منذ بطولة كأس العالم في عام 2018، والتي أقيمت في روسيا.

موعد مباراة البرازيل والهندوراس

منذ أن تم الإعلان عن لقاء البرازيل والهندوراس وجهاً لوجه أصبح البحث عن موعد مباراة البرازيل والهندوراس محط بحث الجماهير لذا ننشر لكم موعد مباراة البرازيل والهندوراس التي ستقام يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019م في أكثر من دولة عربية.

موعد مباراة البرازيل والهندوراس في الدول العربية

سوف يلتقي المنخبين البرازيلي والهندوراس يوم الأحد 9 يونيو في ستاد بيرا ريو في البرازيل وسوف يذاع مباشرة في هذه الأوقات:-

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

9:00 مساءاً بتوقيت مصر.

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا.

9:00 مساءاً بتوقيت السودان.

10:00 مساءاً بتوقيت العراق.

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان.

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن.

10:00 بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءاً بتوقيت جرينتش.

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وهندوراس

سوف تذاع المباراة الودية بين البرازيل والهندوراس على الهواء حصرياً على قناة بي إن سبورت إتش دي 2، من ملعب بيرا ريو بالبرازيل وسوف يتم التعليق عليها من قبل المعلق حفيظ دراجي.

المباراة البرازيل والهندوراس

الموعد 9/6/2019

الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة بي إن سبورت إتش دي 2

الملعب ستاد بيرا ريو بالبرازيل