موعد مباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة لها

مباراة البرتغال ضد هولندا هي أول نهائي في البطولة الأوروبية الجديدة والمعروفة باسم دوري أمم أوروبا، والتي تُقام في نسختها الأولى لتحل محل المباريات الودية التي كان يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بتفريغ مواعيد لها، فيما كان يعرف بأيام الفيفا، وقد استغل اليوفا هذه الأيام أفضل استغلال في بطولة قوية جذبت أنظار محبي الساحرة المستديرة على مستوى العالم، وقد تأهل المنتخبين بعد أن حقق البرتغاليون الفوز أول أمس على منتخب سويسرا بثلاثية مقابل هدف واحد، وأحرز الأهداف البرتغالية كريستيانو رونالدو.

بينما تأهلت الطواحين الهولندية إلى المواجهة النهائية بعد تحقيق لاعبوها الفوز على المنتخب الإنجليزي بنفس النتيجة، وهي ثلاثة أهداف مقابل هدف ولكن بعد وقت إضافي ومباراة مارثونية، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما إلى أن البرتقالي نجح في تحقيق هدفه ببلوغ نهائي البطولة.

موعد مباراة البرتغال ضد هولندا في نهائي دوري أمم أوروبا

تُقام المباراة يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مصرن في العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أفونسو هنريكيس، وبكل تأكيد سوف تنقل المباراة قناة بن سبورت، ولكن لم يتحدد أي من قنواتها المتعددة سوف تبثها، ولكن في الغالب سوف تكون إتش دي 1 كما تنقلها قناة rai 3 الإيطالية و sport tv 1 البرتغالية و Rts السويسرية وسوف نوافيكم بتفاصيل اللقاء أول بأول.