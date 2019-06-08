موعد مباراة البرتغال وهولندا اليوم في إطار نهائي دوري الأمم الأوربية 2019

موعد مباراة البرتغال وهولندا اليوم ، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان المباراة المرتقبة بين البرتغال وهولندا اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري في إطار نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأوربية المنتظر ، حيث يحل البرتغال المدجج بالنجوم على رأسهم البرتغالي كرستيانو رونالدو وبرنالدو سيلفا لاعب كل من يوفنتوس الايطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي ، على منتخب هولندا الذي يقدم موسماً مميزاً للغاية والمولد للنجوم الكثير أبرزهم فان دي بيك وفان دايم، ومامفيس ديباي.

نتابع معكم في موقعنا كلمة دوت أروج التغطية الحصرية للنهائي المنتظر الأوربي في النسخة الجديدة من دوري الأمم الاوربية بين البرتغال وهولندا من خلال هذا التقرير الذي نعرض به الموعد الخاص بالنهائي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة البرتغال وهولندا

يستعد المنتخبين للمباراة بكل قوة وحسم حيث أن البرتغال يطمح في الفوز بالبطولة بقيادة رونالدو المميز الذي أحرز هاتريك في لقاء سويسرا الماضي، بينما على الجانب الأخر يستعد منتخب هولندا إلى إثبات أنه أفضل وأنه قادم لإكتساح القارة الأوربية ليفتتح الموسم ببطولة دوري الأمم الأوربية في نسختها الجديدة لعام 2019، تنقل المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وهولندا

ويتم نقل مباراة البرتغال وانجلترا اليوم الأحد التاسع من الشهر الجاري على شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية وبالتحديد قناة بين سبورتس اتش دي الأولى.