موعد مباراة البرتغال وهولندا اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرتغال ضد هولندا اليوم هو أكثر مايحث عنه عشاق كرة القدم حيث يلاقي برازيل أوروبا الطواحين الهولندية في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب دراغاو في البرتغال في النهائي الثالث لكريستيانو رونالدو مع بلاده حيث خاض قبله نهائي يورو 2004 و 2016 وفاز بالنسخة الأخيرة.

وتأهل المنتخب البرتغالي على حساب المنتخب السويسري بلاثية لواحد سجلها أهداف البرتغالي النجم كريستيانو رونالدو، كما تأهل المنتخب الهولندي على حساب نظيره الانجليزي بلاثية نظيفة.

وتعد هذه فرصة مهمة للبرتغالي كريسيانو رونالد لإحراز لقب ثان مع منتخب بلاده، لكن سيتعين عليه تجاوز فيرجيل فان ديك وهولندا إذا أراد وضع يده على الكأس.

ولن يدخر البرتغالي أي جهد لكتابة التاريخ وذالك لأن فوزه بالبطولة قد يقربه من نيل جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة وليفك الشراكة بينه مع ليونيل ميسي.

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موعد مباراة البرتغال ضد هولندا اليوم

ستنطلق المباراة اليوم على تمام الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش 20:45 بتوقيت القاهرة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للبرتغال

باتريسيو. سيميدو ، فونتي ، دياس ، غويريرو ؛ دانيلو ، كارفالهو ؛ برناردو ، فرنانديز ؛ فيليكس ، رونالدو.

التشكيل المتوقع لهولندا

كيلسن. دومفريز ، فان دييك ، دي ليجت ،بليند ؛ فان دي بيك ، دي يونغ ، دي رون ؛ بيرجوين ، ديباي ، بابل.

القنوات الناقلة للمباراة هي bein sports hd1

رونالدو يتحدث إلى UEFA.com: “عندما أرتدي قميص المنتخب الوطني ، إنه لشرف كبير لي وشعور مختلف عن اللعب في الأندية، “ثلاث نهائيات وآمل أن أفوز في اثنين من الثلاثة. سيكون ذلك رائعًا ، ولدي أمل – وكذلك الفريق.

ومع بلوغ النجم البرتغالي السن الرابعة والثلاثين إلا أن المتتبعين للشأن الرياضي لم يرو أي تراجع في أدائه، ولكن إذا اضطررت إلى تكليف أي مدافع في كرة القدم العالمية بإيقافه ، فمن المحتمل أن تختار فان دايك.

يمكن القول إن لاعبي وسط هولندا وقائد الفريق هم الأفضل في أوروبا بعد قيادة القائد فان دايك ليفربول للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا وساهم في وصول منتخبه إلى النهائي يوم الأحد على خلفية أدائه الحاسم في مباراة نصف النهائي ضد إنجلترا.

وقال فان دييك “نحن نواجه البرتغال وليس كريستيانو رونالدو.” “لديهم فريق جيد للغاية، سيكون الأمر صعبًا يجب أن نكون مستعدين.”

إحصائيات

وصلت البرتغال إلى النهائي الثاني في آخر ثلاث سنوات بعد فوزها ببطولة أوروبا 2016 في فرنسا.

تظهر هولندا في أول نهائي لها منذ كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا. خسر الهولنديون ثلاثة من آخر أربع نهائيات كبرى ، وجاء آخر فوز لهم في نهائي كأس الأمم الأوروبية 1988.

لم تهزم هولندا البرتغال على الإطلاق في البرتغال ، حيث تعادلت مرتين وخسرت ثلاثة من لقاءاتها الخمسة في جميع المسابقات.

تتطلع البرتغال لتصبح أول دولة أوروبية تستضيف وتفوز في نهائي مسابقة كبرى منذ فوز فرنسا على البرازيل 3-0 في نهائي كأس العالم 1998 .

في فوزه على سويسرا في الدور قبل النهائي ، سجل كابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية.