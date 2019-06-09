البرتغال وهولندا وجهاً لوجه في نهائي دوري الأمم الأوروبية .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام اليوم المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، تلك المباراة التي تقام بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الهولندي، وكان المنتخب البرتغالي تأهل في المجموعة الأولى ليصل إلى مباراة نصف النهائي، كذلك استطاع المنتخب الهولندي الوصول إلى مباراة نصف النهائي، جمع المنتخب البرتغالي أمام نظيره المنتخب السويسري في مباراة قبل النهائي في مباراة شهدت تألق للنجم كرستيانو رونالدو والذي أحرز أهداف المنتخب البرتغالي الثلاثة ، في الناحية الأخرى تمكن المنتخب الهولندي من الفوز على نظيره منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

المنتخبان البرتغالي والهولندي لم تجمعهم أي مباراة نهائية من قبل، ولكن لعب الفريقين من قبل 11 مباراة، كان الفوز حليف المنتخب البرتغالي في 5 مباريات، بينما استطاع المنتخب الهولندي من تحقيق الفوز في 4 مباريات، وانتهت مبارتين بين الفريقين بالتعادل، وكانت بعض هذه المباريات فى التصفيات الأوروبية سواء لكأس العالم أو لأمم أوروبا، وبعض المباريات كانت في إطار المباريات الودية، وكان المنتخبين قد التقيا في الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا 2004 والتي استطاع المنتخب البرتغالي أن يقصي نظيره الهولندي ويصعد للمباراة النهائية.

تقام المباراة اليوم على ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية، وتبث في تمام الساعة الـ9.45 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الـ8.45 مساءً بتوقيت القاهرة (الساعة ال6.45 مساءً بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1 مالكة الحقوق الحصرية بالشرق الأوسط بالإضافة إلى القنوات الأجنبية الأخرى.